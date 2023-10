Volleyball-Nachwuchs des MTV Dießen startet erfolgreich in die Saison

Der weibliche U14-Volleyball-Nachwuchs des MTV Dießen ist nach dem ersten Spieltag Tabellenführer. In einem engen Spiel gegen Inning behält das Team die Oberhand.

Die U14-Mädchen der Sparte Volleyball des MTV Dießen starteten fulminant in die neue Saison und spielten sich in zwei Partien klar an die Tabellenspitze. Die Spielerinnen standen in der Kreisliga 4 Oberbayern den Mannschaften aus Inning, Gauting und von den Lechrain-Volleys gegenüber.

„Im ersten Satz war die Unsicherheit der Mädchen noch zu sehen. Einige Aufschlagfehler haben dazu geführt, dass wir den ersten Satz an die Mannschaft aus Inning abgeben mussten“, kommentiert Trainer Wolfgang Mayrhofer. Dann habe sich die Mannschaft gefangen und gezeigt, was über die vergangenen Monate intensiv trainiert worden sei. Spannend haben sie es trotzdem gemacht: Den zweiten Satz gegen die Inninger gewann der MTV-Nachwuchs 25:18, gefolgt von einem nervenaufreibenden Spiel im letzten und entscheidenden Satz, den die Dießenerinnen mit 15:10 gewannen.

Dießen überzeugt gegen Gauting

Im zweiten Spiel des Tages stand Dießen Gauting gegenüber, die im Spiel vorher knapp gegen die Lechrain-Volleys II gewonnen hatten. Dank eines guten Zusammenspiels, viel Einsatz und einem kontinuierlich guten Aufschlagspiel überzeugten die Mädchen des MTV klar mit 25:14 und 25:17.

Der Volleyball-Nachwuchs des MTV tritt in dieser Saison in drei Altersklassen mit je einem Team an: in der U12, U13 und U14. Es wird noch Verstärkung gesucht: Interessierte Mädchen der Jahrgänge 2016 und älter können zum Schnuppern vorbeikommen. Trainingszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle beziehungsweise COS-Halle.

