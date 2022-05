Frauen des MTV müssen gegen nächstes Spitzenteam ran

Die Fußballerinnen des MTV Dießen haben es aktuell nur mit dem Topteams der Landesliga zu tun. Welche Marschroute Trainer Nico Weis ausgibt.

Am Samstag empfangen die Damen des MTV Dießen ab 15 Uhr den SV Thenried. Nach den Spielen gegen den Tabellenersten und -zweiten der Landesliga folgt nun direkt im Anschluss das Duell gegen den Tabellendritten: Mit Thenried kommt wieder ein schwerer Brocken an den Ammersee. Im Hinspiel gab es eine 1:2-Niederlage für die Dießenerinnen.

Am vergangenen Wochenende haben die Gäste aus der Oberpfalz den BCF Wolfratshausen mit 5:0 abgefertigt, nachdem sie am Spieltag zuvor über ein 3:3 in Kaufbeuren nicht hinauskamen. Falls sie im Aufstiegsrennen noch mitsprechen wollen, ist ein Sieg am Ammersee Pflicht.

Personaldecke bei Dießen ist dünn

Die personelle Situation beim Tabellenvorletzten bleibt weiterhin angespannt. Neben der langzeitverletzten Antonia Liebl (Achillessehnenriss) fielen in den letzten Wochen immer wieder krankheitsbedingt wichtige Spielerinnen wie Sina Lehner oder Luisa Piendl aus. Ersatzkräfte konnten gerade zu den Heimspielen reaktiviert werden, so liefen beim letzten Heimspiel Nadine Schwarzwalder und Carolin Bader auf. „Oft weiß ich erst am Samstagvormittag, wer definitiv spielen kann,“ hadert Coach Nico Weis.

Auch für dieses Wochenende stehen einige Fragezeichen hinter dem ohnehin dünnen MTV-Kader. „Aber wir werden elf frische Kräfte auf den Rasen schicken und hoffentlich an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen,“ sagt Weis. Ziel müsse es sein, dem Favoriten aus Thenried das Leben so schwer wie möglich zu machen. (ak)

