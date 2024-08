Durchwachsene Bilanz für Dießens Fußballer am Doppelspieltag

Die Kreisliga-Fußballer des MTV Dießen haben aus den beiden Partien in der englischen Woche einen Punkt mitgenommen. MTV-Spielertrainer Philipp Ropers sagt: „In beiden Spielen wäre für uns schon wieder mehr drin gewesen.“ Daheim gab es ein 2:2-Unentschieden am Donnerstag gegen den TSV Gilching-Argelsried und einer 0:2-Niederlage am Sonntag auswärts beim SC Weßling. Im Heimspiel gegen den TSV ging das Team vom Ammersee, wie in den ersten beiden Partien, in Führung – dieses Mal sogar zweimal – musste jedoch auch jeweils den Ausgleich hinnehmen und kam etwas unglücklich nicht über das dritte Unentschieden in Folge hinaus. Im Auswärtsspiel beim SCW geriet der MTV Ende der ersten Hälfte erstmals in dieser Saison in Rückstand, versuchte in der zweiten Halbzeit noch einmal alles, um zumindest einen Punkt zu holen, musste aber in der Schlussphase das 0:2 und damit die erste Saisonniederlage hinnehmen. „Wir wollen am Sonntag zu Hause unbedingt den ersten Sieg holen“, richtete Ropers den Fokus schon auf das Heimspiel am nächsten Sonntag gegen den FC Weil. Der Gegner aus dem Kreis Landsberg steht derzeit mit 1:7 Toren und null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft des MTV verlor am Donnerstag daheim gegen den TSV Utting klar mit 0:4 und am Sonntag auswärts beim SV Stoffen/Lengenfeld knapp mit 0:1. Der B-Klassist empfängt am Sonntag den SV Igling.

