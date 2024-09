Ein Fußball-Weltmeister lost die Gruppeneinteilung aus

Beim jüngsten Pflichtabend der Schiedsrichtergruppe Ammersee-Fürstenfeldbruck (SRG) konnte Obmann Christian Erdle in Türkenfeld Klaus Augenthaler begrüßen. Der Weltmeister von 1990 führte die Auslosung der Gruppen des 39. Max-Klauser-Cups durch, der im Januar 2025 von der SRG ausgerichtet wird. Bei dem Turnier, benannt nach seinem 2023 verstorbenen Initiator Max Klauser, messen sich alle 14 Schiedsrichterteams aus dem Bezirk Oberbayern des Bayerischen Fußballverbandes nach den Futsal-Regeln in der Halle.

In diesem Jahr hatte die SRG Inn den Titel durch einen Finalsieg gegen die SRG Ammersee-FFB geholt. Bei der Neuauflage im Januar 2025, die in Gröbenzell stattfindet, strebt die Mannschaft von Obmann Christian Erdle den ersten Platz an. (AZ)