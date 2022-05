SV Raisting zeigt gutes Spiel auf engem Platz

Plus Raisting bejubelt den ersten Auswärtssieg nach der Winterpause. Warum die Chancen auf den Aufstieg aus der Bezirksliga dennoch geringer geworden sind.

Die Saison austrudeln lassen, kommt für den SV Raisting nicht in Frage, auch wenn die Chancen auf den zweiten Platz in der Bezirksliga Oberbayern Süd nur noch theoretischer Natur sind. Das machte SVR-Spielertrainer Hannes Franz vor dem Gastspiel beim TSV Großhadern unmissverständlich klar.