Fußball

06:03 Uhr

Raisting steht im Heimspiel unter Zugzwang

Plus Die Fußballer des SV Raisting treten in der Bezirksliga Oberbayern Süd daheim gegen die Mannschaft der Stunde an.

Von Roland Halmel

Komplett daneben ging der Heimauftritt des SV Raisting am vergangenen Spieltag. Die 1:4-Niederlage gegen den BCF Wolfratshausen beendete nicht nur die Serie von drei Siegen in Folge. Die höchste Saisonpleite verpasste den Hoffnungen des SVR noch den zweiten Platz angreifen zu können, einen heftigen Dämpfer. Wenn die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz noch eine kleine Chance auf die Aufstiegsrelegation wahren will, darf sie sich in den verbleibenden neun Spielen, zwei davon sind Nachholpartien, keine weiteren Ausrutscher erlauben. Am morgigen Sonntag ab 14 Uhr steht für den SVR ein weiteres Heimspiel auf dem Programm. Mit dem SV Bad Heilbrunn kommt das Team der Stunde in der Raiffeisen-Arena.

Im Hinspiel trennen sich Raisting und Bad Heilbrunn mit einem Remis

Vier Siege in Folge stehen zu Buche. Dadurch verbesserte sich der SVH, bei dem Coach Walter Lang, der seit zehn Jahren an der Seitenlinie steht, seinen Vertrag für die kommende Saison bereits verlängert hat, bis auf Platz fünf. Auf Raisting beträgt der Rückstand nur einen Punkt. Im Hinspiel in Bad Heilbrunn gab es beim 2:2 keinen Sieger. Beim SVR, bei dem der davor sehr üppige Kader am Osterwochenende merklich zusammengeschrumpft war, unter anderem fehlten Torhüter Urban Schaidhauf, Kapitän Victor Neveling und Stürmer Max Schwahn, schaut es gegen Bad Heilbrunn personell wieder etwas besser aus. „Ich erwarte eine Reaktion auf das Wolfratshausen-Spiel“, macht Franz deutlich, dass sein Team gegen die defensivstarken Bad Heilbrunner anders auftreten muss als zuletzt gegen den BCF.

