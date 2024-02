Raisting

13.02.2024

Erfahrener Spieler verstärkt den SV Raisting

Plus Ein Kicker mit Erfahrung in der Landesliga schließt sich Fußball-Bezirksligist Raisting an. Der Trainer freut sich zudem über einen Rückkehrer, der mehrere Jahre fehlte.

Von Roland Halmel

In der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde befindet sich der SV Raisting langsam aber sicher im Endspurt. Das erste Punktspiel in der Bezirksliga Oberbayern Süd, die Nachholpartie am 25. Februar bei der SpVgg Haidhausen, steht schon in weniger als zwei Wochen an. In der Zwischenzeit gab es bei dem Fußballverein noch Verstärkung im Kader.

Abwehrmann Marius Sucha-noff, der aus Nordrhein-Westfalen ins Oberland gezogen ist, schloss sich dem SVR an. Der 32-Jährige spielte beim SSV Dhünn in der Bezirksliga und dem FC Remscheid in der Landesliga. „In seinem ersten Testspieleinsatz bei uns hinterließ er einen ordentlichen Eindruck, sodass wir ihn definitiv brauchen können“, sagt SVR-Spielertrainer Hannes Franz über den Routinier, der in der Innenverteidigung und auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden kann.

