27.10.2023

Fußball des SV Raisting sind bei heimstarken Gegner gefordert

Plus Dem SV Raisting fehlen mehrere Spieler bei der Partie in Neuhadern. Der Trainer ist dennoch zuversichtlich. Der Gegner ist auf eigenem Platz eine Macht.

Zwei Spiele weniger als die Konkurrenz hat der SV Raisting absolviert. Dennoch rangiert die Truppe von Spielertrainer Hannes Franz vor dem Abschluss der Hinrunde der Bezirksliga Oberbayern Süd auf dem zweiten Platz. Diese Position will der SVR am Sonntag (14 Uhr) beim FC Neuhadern verteidigen.

„Ein sehr heimstarker Gegner“, sagt Franz über den Tabellenfünften, der wie die Raistinger von sieben Heimspielen nur eines verlor. Die Heimstärke des FCN bekam die Franz-Elf bereits in der vergangenen Saison zu spüren, als sie mit 0:1 verloren. Zu Hause gewann der SVR mit 2:1. Die Truppe aus dem Münchner Stadtteil verfügt über keinen ausgewiesenen Torjäger. Allerdings haben mit Jarno Büngens, Daniel Egwi und Max Hartmann bereits drei Spieler je fünf Treffer auf ihrem Konto. Franz kann in Neuhadern nicht in Bestbesetzung auflaufen, da neben den Langzeitverletzten auch David Gretschmann, Vincenz Wolf und Moritz Sedlmaier verletzt fehlen. „Das darf aber keine Ausrede sein“, so der SVR-Spielertrainer. Der Kader sei so gut besetzt, dass diese Ausfälle kompensiert werden könnten. Wie es mit dem abgebrochenen Habach-Spiel weitergeht, ist indessen immer noch offen. „Der Fall liegt noch beim Sportgericht“, berichtet Franz, der darüber hinaus mit Haidhausen wegen eines möglichen Nachholtermins in Kontakt steht.

