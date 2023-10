Raisting

24.10.2023

Schweigeminute und Arbeitssieg beim SV Raisting

Plus Der SV Raisting erinnert an überraschend verstorbenen Abteilungsleiter. Das Heimspiel gegen Pasing in der Fußball-Bezirksliga gewinnt das Team mit Einsatz und Glück.

Von Uschi Schuster

Keine einfache Zeit liegt hinter den Fußballern des SV Raisting. In der Vorwoche verstarb überraschend Abteilungsleiter Markus Hutter, woraufhin das Gastspiel in Haidhausen abgesagt wurde. Beim Heimspiel gegen die DJK Pasing in der Bezirksliga kehrte der SVR in den Spielbetrieb zurück und das erfolgreich.

Gegen den Aufsteiger erarbeitete sich die Truppe von Spielertrainer Hannes Franz einen 2:1-Sieg. „Es war das erwartete Geduldsspiel“, bekannte Franz nach dem Arbeitssieg gegen den Aufsteiger, mit dem sein Team sich auf Platz zwei verbesserte. „Man hat in dem Spiel aber wieder die Weiterentwicklung der Mannschaft gesehen, vor zwei Jahren hätten wir die Partie wohl nicht gewonnen“, lobte Franz seine Truppe, die den unangenehmen Gegner letztlich in die Knie zwang.

