Raistinger ist deutscher Meister im Taekwondo

Vincent Hörmann vom SV Raisting besiegt nationale Konkurrenz und wird deutscher Meister im Taekwondo in seiner Gewichtsklasse.

Kürzlich fanden die deutschen Meisterschaften im Olympischen Taekwondo in Weißenburg (Bayern) statt. Für die Taekwondo des SV Raisting gingen in der Jugendklasse vier Kämpfer und in der Seniorenklasse ein Teilnehmer an den Start. Am Ende konnte Vincent Hörmann über den Titel jubeln.

In der Jugendklasse bis 63 Kilogramm traten Florian Maier und Valentin Schwarz an. Schwarz konnte seinen ersten Kampf gegen einen Gegner aus Heidelberg klar mit 29:9 gewinnen. Dieses Duell endete aufgrund des großen Vorsprungs vorzeitig. Wegen einer Verletzung konnte er aber keine weiteren Kämpfe bestreiten. Florian Maier konnte sich den dritten Platz in der hart umkämpften Klasse sichern.

Benedikt Maier startete in der Jugendklasse bis 68 Kilogramm. Hier konnte er zwei spannende Kämpfe siegreich bestreiten, bei denen er jeweils einen Rückstand nach der ersten Runde aufholen musste. Im Kampf um den Finaleinzug unterlag er seinem Gegner aus Iserlohn mit sechs zu 13 Punkten. Er sicherte sich ebenfalls den dritten Platz.

Raistinger ist erster der Setzliste bei deutscher Meisterschaft

Vincent Hörmann ging in der Jugendklasse bis 78 Kilogramm als Erstgesetzter an den Start. Er erhielt daher im ersten Kampf ein Freilos und trat im Halbfinale gegen einen Kämpfer vom TSV Dachau an. Er konnte sich in diesem Kampf mit 17:10 durchsetzen und zog in das Finale ein. In diesem trat er gegen Maximilian Spick vom ASV Dachau an, der sein Halbfinale gegen einen Wettkämpfer aus Georgsmarienhütte (Niedersachsen) gewann. Hörmann führte nach zwei Runden mit zehn Punkten Unterschied in denen er mit diversen Kopftreffern punktete. In der entscheidenden dritten Runde verlor Hörmann seinen Rhythmus und machte daher den Kampf noch einmal spannend. Letztendlich siegte er mit 15:13 Punkten und sicherte sich so den Deutschen Meister Titel.

Raistinger startet auch bei den Herren

Hörmann durfte aufgrund seines Alters von 17 Jahren auch bei den Herren antreten. Er war somit der jüngste Teilnehmer in der Klasse bis 80 Kilogramm. Hier konnte er sich die Bronzemedaille erkämpfen und musste sich nur dem späteren Sieger geschlagen geben. Für Vincent Hörmann war es ein wichtiges Turnier, da in diesem Jahr die Weltmeisterschaften anstehen und die deutsche Meisterschaft als wichtigstes Qualifikationsturnier für die Nationalmannschaft zählt. Nachdem er letztes Jahr bereits für die Nationalmannschaft kämpfen durfte, ist das das auch große Ziel für dieses Jahr. Die anderen Raistinger Wettkämpfer versuchen, mit guten Leistungen in die Kaderlisten zu gelangen. (ak)

