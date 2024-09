Kürzlich wurden in Ostsachsen beim „KnappenMan“ die Deutschen Meister und Meisterinnen der Deutschen Triathlon Union (DTU) gekürt. Für diese Wertung auf der Langdistanz (3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und einen Marathon laufen), hatten sich 120 Einzelstarter angemeldet, darunter Claudia Bregulla aus Utting.

Die Schwimmstrecke bestand aus zwei Runden im Dreiweiberner See, einem künstlichen See, der durch die Flutung eines Braunkohletagebaus entstanden ist. Die Radstrecke führte auf vier Runden durch die eher flache, aber windanfällige Seenlandschaft der Lausitz und beim abschließenden Marathon müssten die Teilnehmer vier Runden um den See laufen. Claudia Bregulla, die für den SC Riederau startet und sich eigentlich auf eine „Hitzeschlacht“ freute, sah sich wie die anderen Starter auch mit starkem Wind, Regen und einem weiteren Problem konfrontiert. Eine der Bojen hatte sich durch den Sturm von der Bodenverankerung gelöst und dümpelte langsam in ein angrenzendes Schilfgebiet, sodass die Schwimmstrecke am Ende für die meisten Starter weit über 4 Kilometer betrug.

Auf der Radstrecke war es wegen des kleinen Feldes teils sehr einsam für die Uttingerin

Der Wind auf der Radstrecke und die wenigen Teilnehmer machten das Raderlebnis stellenweise sehr einsam, berichtet Bregulla. Die Laufstrecke sei landschaftlich sehr abwechslungsreich und umsäumt von zahlreichen Zuschauern gewesen. In einem kleinen Starterfeld konnte sich Claudia Bregulla mit einer Zeit von 11:27 Stunden den Titel in der Altersklasse W55 sichern und als Gesamtsiebte im Damenfeld einlaufen. Für Bregulla geht es erst einmal wieder auf das Mountainbike zur Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften im Cross Triathlon im Oktober in Burglengenfeld. (AZ)