Der Bezirksschützentag 2025 wird in Dießen abgehalten

Bei der Generalversammlung des Schützengaus Ammersee wird nicht nur auf ein aktives Jahr 2023 zurückgeblickt. 2025 wird in Dießen auch eine Großveranstaltung der Schützen stattfinden.

Die Burgschützen St. Georgen waren Gastgeber der Generalversammlung des Schützengaues Ammersee. Die Berichte über das Schützenjahr 2023 von Gauschützenmeister Marcus Schmidt mit den Berichten des Vorstands und den verschiedenen Abteilungen mit Teilneuwahlen waren Hauptpunkte der Tagesordnung.

Von den sehr zahlreichen Veranstaltungen von 37 Terminen mit Treffen und Sitzungen 2023 im Schützengau stellte Gauschützenmeister Marcus Schmidt in seinem Jahresrückblick besonders heraus die 125-jährigen Vereinsjubiläen der Schützengesellschaft Raisting und der Martinsschützen Dettenhofen. Zum Jubiläum richtete dabei die SG Raisting nach 2015 zum ersten Mal wieder ein Gauschießen aus und war auch Gastgeber des Gaujahrtags. Im Schützenheim der Edelweißschützen Pflaumdorf fand die Gau-Jahreshauptversammlung 2023 statt. Für die Gaujugend war der selbstorganisierte Oktoberfestbesuch neben den sportlichen Aktivitäten ein Höhepunkt. Im Oktober wurden die neuen Gaukönige in der Echinger Sporthalle proklamiert. Die Veranstaltung mit Bewirtung der Schützen des SV Seerose Eching und anschließendem Ball mit Tanzmusik war so gut besucht, dass sogar vor Beginn noch nachbestuhlt werden musste.

Bei der Sportlerehrung in Landsberg sind auch viele Schützen vom Ammersee dabei

Bei der Sportlerehrung des Landkreises Landsberg wurden viele erfolgreiche Schützensportler und verdiente ehrenamtlich tätige Funktionäre geehrt. Neben vielen erfolgreichen Teilnahmen an den Oberbayerischen, Bayerischen und Deutschen Meisterschaften von Schützinnen und Schützen des Gau Ammersee ragten besonders hervor der 6. Platz der 1. Luftgewehrmannschaft der FSG Dießen in der 1. Bundesliga und die internationalen Einsätze von Maximilian Ulbrich für die Nationalmannschaft mit dem Gewinn der Europameisterschaft im Team Mix-Wettbewerb mit Anna Janßen.

Erfreulich sei auch die Entwicklung im Schützengau Ammersee mit jetzt 2713 Mitgliedern. „Die wieder steigende Zahl der Jugendlichen in den Schützenvereinen beim Fernrundenwettkampf und das Schießen mit dem Lichtgewehr zeigen eine positive Entwicklung auf und stimmen für die Zukunft optimistisch“, freute sich der Gauschützenmeister.

Herzog Franz zeichnet Ehrengauschützenmeisterin Andrea Schmelzer aus

Zum Jahresende 2023 wurde wegen ihrer besonderen Leistungen für den Schützensport in Bayern Ehrengauschützenmeisterin Andrea Schmelzer von Herzog Franz von Bayern das Protektor-Abzeichen in Gold verliehen. Lisi Stainer von der FSG Dießen wurde auf der Delegiertenversammlung des Bayerischen Schützenbundes zum Ehrenmitglied ernannt.

Die Verdienstnadel des Schützenbezirks Oberbayern für besondere Verdienste um das Oberbayerische Schützenwesen und Wahrung des Brauchtums wurde von Gauschützenmeister Marcus Schmidt an Marion Krenmayr (SG Hubertus Rott) samt Urkunde übergeben. Foto: Raimund Fellner

Nach den Berichten der Abteilungen erfolgte einstimmig die Entlastung des Vorstands mit den Gauschatzmeistern. Krankheitsbedingt musste das Gauschatzmeisteramt neu besetzt werden. Einstimmig wurden Ricarda Polz und Petra Oesterlein (beide SV Seerose Eching) gewählt.

Der oberbayerische Bezirksschützentag 2025 findet in Dießen statt

Auch mit einer Überraschung wartete Gauschützenmeister Marcus Schmidt auf. Der 75. Oberbayerische Bezirksschützentag 2025 wird in Dießen stattfinden. Veranstalter sind der Schützengau Ammersee und der Schützengau Landsberg zusammen. Dazu wird am Festplatz in den Seeanlagen ein Festzelt aufgestellt. Geplant ist am Freitag, 25. April, ein Disco-Abend mit Barbetrieb im Festzelt. Damit wollen sich die Schützen auch bei den jüngeren Mitbewohnern im Landkreis bekannt machen. Am Samstag soll der Bezirkstag stattfinden mit dem Bezirks-Königschießen. Am Sonntag wird im Marienmünster um 9.30 Uhr eine Festmesse gefeiert mit anschließendem Festzug aller teilnehmenden Schützenvereine und Gaue des Bezirks Oberbayern.

Diese große Festlichkeit war auch ein Thema für Bürgermeisterin Sandra Perzul. „Vielen Dank, dass Sie sich für die Oberbayerischen Bezirksschützentage die Marktgemeinde Dießen ausgesucht haben. Es werden zum Ende der Osterferien im kommenden Jahr sicherlich interessante Festtage für die Schützen und die Besucher.“ Lob gab es von der Bürgermeisterin für die Burgschützen und die weiteren fünf Schützenvereine in der Marktgemeinde für die sportlichen Erfolge und deren Engagement und Hilfe auch bei Festlichkeiten in der Gemeinde.