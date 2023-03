Drei Songwriter in Concert in der Alten Brauerei Stegen

Der "Barde vom Ammersee", das "Mädchen aus dem Winterwald" und der immer reisende Tom Hauser machen Station im Groundlift in der Alten Brauerei Stegen.

Gleich drei Singer-Songwriter sind am Freitag, 31. März im Groundlift in der Alten Brauerei Stegen zu erleben. Jakob Mühleisen, der „Barde vom Ammersee“, Melli Zech, das „Mädchen aus dem Märchenwald“ und der immer reisende Tom Hauser präsentieren ihr erstes gemeinsames Programm.

Tom Hauser, bewegt von Fernweh, Freiheitsliebe und Frischluft, reist seit 2019 mit seinem Bus durch die Lande und präsentiert sein neues Roadtrip-Album „Ab Richtung Mond“. Tom hat schon sechs Singles seines im Sommer 2021 veröffentlichten Albums „Offenes Herz“ released und ist damit in fünf offiziellen Spotify Playlists und den Top 10 der „International Indie Charts“ gelandet.

Straßenmusiker am Ammersee

Jakob Mühleisen, der seine Karriere mit neun Jahren als Straßenmusiker am Ammerseeufer startete, ist 2023 wieder auf Tour und präsentiert sein neues Album „A Scenario We Are Living In“, mit dem er seine Trilogie „Liberty, Love, Time“ nach den Alben „A Butterfly Sees the Moon“ und „An Island in Argentina“ vollendet. Der mittlerweile 22-Jährige begeisterte sein Publikum in ganz Europa schon bei mehr als 300 Solokonzerten.

Melli Zech beschreibt ihre Musik als „Kunterbuntes Gefühlschaos“. Sie singt vom Aufbrechen und Ausbrechen, von wunderbaren Freundschaften und enttäuschter Liebe, mal zart, mal zornig, meistens auf Englisch, aber immer öfter auch auf Deutsch. 2018 veröffentlichte sie ihre erste E.P. Mittlerweile trat sie auf Festivalbühnen in ganz Deutschland auf. Nach ihrer Teilnahme bei „The Voice of Germany“ lud sie Peter Maffay persönlich ein.

Tom Hauser, Jakob Mühleisen und Melli Zech, kommen am Freitag, 31. März, ab 20 Uhr in die Alte Brauerei Stegen. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr, die Bar ist geöffnet. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter: www.groundlift.de/events. (AZ)