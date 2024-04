Forum Humor: Ab Mai wird es auch am Ammersee lustig

Seit 2021 widmet sich in Bernried ein Verein dem Humor. In diesem Jahr soll es auch andernorts heiter werden: nicht nur in München, sondern auch in Stegen am Ammersee.

Mit einer mehrteiligen Veranstaltungsreihe im Salon Luitpold mit dem Titel „Humor und Demokratie“ startet das "Forum Humor und komische Kunst" sein Programm 2024. Stand in den Jahren von 2021 bis 2023 Bernried am Starnberger See im Mittelpunkt, so werden in diesem Jahr neben Bernried auch München und Stegen die Veranstaltungsorte sein. Das Ziel, die Rolle von Humor für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen in der Öffentlichkeit zu verdeutlichen, wird mit unterschiedlichen Formaten verfolgt, kündigt der Verein an.

Der Inspirator der Initiative, Gerhard Polt, wird deshalb die Reihe am Montag, 8. April, im Salon Luitpold in der Briennerstraße eröffnen, gefolgt von Maxi Schafroth am 14. Mai und Bruno Jonas sowie Ursula Münch am 11. Juni. Es ist ein Gesprächsformat, Dr. Reinhard G. Wittmann, Vorsitzender des Vereins "Forum Humor", wird mit Gerhard Polt über die Bedeutung des Humors in gesellschaftlichen Extremsituationen und mit Maxi Schafroth über die unmittelbare Wirkung humoristischer Rede auf Politiker sprechen. Bruno Jonas und Prof. Dr. Ursula Münch thematisieren die Grenzen der Meinungs- und Kunstfreiheit, moderiert von Anna-Elena Knerich (Bayerischer Rundfunk).

Am 11. Mai wird in Stegen ein Humorparcours eröffnet

Damit ist der Auftakt gesetzt, gefolgt von der Eröffnung des „Humorfestivals Stegen“ am Samstag, 11. Mai, zugleich die Eröffnung des Humorparcours am Badestrand und Seeuferweg in Stegen am Ammersee. 28 Cartoons von Künstlerinnen und Künstlern zum Thema „Sommer, Sonne, Sonnenbrand“ sind entlang des Wegs postiert. Die Kunst kommt zu den Menschen, die dort in großer Zahl wandern und spazieren.

Der Titel „Festival“ verspricht aber noch mehr. So gibt es eine Reihe von Veranstaltungen im Groundlift Studio in der Alten Brauerei Stegen: Ein Live-Zeichnen mit Peter Gaymann begleitet Josef Brustmann auf der Zither (11. Mai), und am 27. Juni folgt ein Humor-Poetry Slam, den der bekannte Poetry-Slam-Essayist Ko Bylanzky moderiert. Auf dem Programm stehen auch Lesungen heiterer Texte von Gisela Schneeberger (13. Juni), Jan Weiler (10. Oktober) und Gerhard Polt (17. Oktober). Am 6. Juni lachen Kinder zusammen mit Georg Cadeggianini und zeichnen und malen zusammen mit Susanne Straßer.

Im Buchheim-Museum geht es um Karl Valentin und die Musik

Am Starnberger See geht es weiter. Der Humorparcours in Bernried wird am 28. Juni eröffnet, auch hier lautet das Motto „Sommer, Sonne, Sonnenbrand“ mit 25 Cartoons von Künstlerinnen und Künstlern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz entlang des Sees bis zum Dampfersteg. Nur im Park des Buchheim Museums hat die Ausstellung ein anderes Thema. Denn Karl Valentin geht raus aus München, der Verein "Forum Humor" und das Buchheim Museum widmen ihm ab 31. August die Ausstellung „Karl Valentin und die Musik“. Zehn Künstler haben eigens für ihn gezeichnet. Ihre Werke schmücken den Weg vom Parkplatz bis zum See und künden von der Ausstellung im Herbst.

Lesen Sie dazu auch

Ab 16. Juli stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt, denn an diesem Tag öffnet der Parcours rund um das Schloss Blutenburg in München, dem Sitz der Internationalen Jugendbibliothek (IJB). Die Motive des Parcours entstammen der Sammlung der IJB und machen die Spaziergänger rund um das Schloss auf die Kunstschätze und Ausstellungen der IJB aufmerksam. Schwerpunkt in München wird der Herbst 2024 sein, etwa mit einer Ausstellung mit Cartoons und Comics in der Galerie im Kunstlabor 2. Weitere Veranstaltungen beispielsweise in Museen folgen. (AZ)