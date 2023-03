Klangkünstler Martin Kälberer verzaubert mit Klanginstallation in Stegen

Mit lang anhaltendem Applaus feiert das Publikum in der Alten Brauerei in Stegen den Ulmer Weltmusiker. 46 Lautsprecher sorgen für ein ganz besonderes Sounderlebnis.

Ein immersives Audio ist, wenn der Sound aus allen Richtungen im Raum ertönt und somit das Publikum tiefer in den Klang eintauchen lässt. So geschehen beim vergangenen Konzert mit dem viel gefeierten Klangkünstler Martin Kälberer. In der Alten Brauerei Stegen verzauberte der Ulmer Weltmusiker das Publikum mit einer dreidimensionalen immersiven Klanginstallation. Möglich wurde dies durch den Einsatz ganz spezieller Soundtechnik und der hohen Kunst am Mischpult: Julius Drescher vom Groundlift-Team musste teils bis zu 40 bei ihm ankommende Signale "verwalten".

46 Lautsprecher im ganzen Groundlift-Theatersaal verteilt trugen zudem zu dem ganz besonderen Sounderlebnis bei. In der Alten Brauerei eine Premiere. "Wir wollten diese Technik schon länger zum Einsatz bringen, aber dann kam die Pandemie. Und mit der Musik von Martin Kälberei war es jetzt der ideale Zeitpunkt, damit zu starten", erläutert Groundlift-Studioleiter Daniel Betz.

Ein ganzer Martin-Kälberer-Chor erklingt

Ganz in Schwarz gekleidet, tritt Kälberer an den Bösendorfer Flügel, eingehüllt von Licht und Nebeldunst. Im Hintergrund laufen Visuals auf großen, im Halbrund hängenden Projektionsflächen. Sie geben dem Raum eine fast sakrale Anmutung. Im Einsatz hat Kälberei eine Vielzahl von teils auch ganz kuriosen Instrumenten: so unter anderem ein "Waterphone", das er mit dem Geigenbogen bearbeitet, ein "Udu", ein "Vibrandoneon" mit seitlichen Stimmtasten und einem Mundstück. Besonders eindrucksvoll die verschiedenen "Hangs" oder "Hand-Pans“ – wie sie auch genannt werden – mit denen Kälberer ganz eigene Klänge erzeugt. Sehr leise, fast still startet er viele Stücke zunächst mit seinen Percussions, die er dann durch "Loops" vervielfacht und überlagert. So verfährt er auch mit seiner Stimme, wenn er sich schließlich ans E-Piano oder den Flügel setzt. Das Soundergebnis wirkt dann wie ein ganzer "Kälberer-Chor" oder gar "Kälberer-Orchester".

Auch die politische Aktualität macht Kälberer auf der Bühne zum Thema. "Meine Gedanken zum Krieg in der Ukraine kann ich am besten durch meine Musik zum Ausdruck bringen", betont er. Zu seinem Stück "Mir", was auf Russisch und Ukrainisch übersetzt "Frieden" heißt, sorgen die Visuals von in oranges Sonnenlicht getauchtem Wald, aber auch von Häuserruinen nach Bombenhagel für eine ganz besondere Stimmung.

Am Ammersee erfüllt sich ein Traum für den Weltkünstler Martin Kälberer

Der Traum, einen Raum vollständig mit Klang zu füllen und sich von diesem wegtragen zu lassen, habe sich am Ammersee erfüllt, hebt Kälberer hervor. Der gebürtige Ulmer gilt als prägender Protagonist in der Weltmusik-Szene. Überregional bekannt wurde er durch seine Zusammenarbeit mit dem Musiker und Moderator Werner Schmidbauer. Für das Konzert in der Alten Brauerei habe er sogar einige seiner Stücke umarrangiert oder ganz neu geschrieben. Zwei Wochen Probe – gleich am Jahresanfang und direkt vor dem Konzert – waren nötig, um den Abend perfekt zu machen. Mit lang anhaltendem, stehendem Applaus feierte das Publikum Kälberer. Einige waren von weither extra an den Ammersee gereist.

Lesen Sie dazu auch

"Wir scheuen für seine Konzerte keine Wege, aber diesmal hatten wir eine kürzere Anfahrt", freuten sich zwei Eheleute aus Raisting, die sich als "absolute Kälbereifans" bezeichneten. Kälberer bedankte sich mit zwei längeren Zugaben. Am 11. Mai ist er erneut in der Alten Brauerei Stegen zu erleben. Wer das ausverkaufte Konzert im März verpasst hat, sollte sich also schnell um ein Ticket bemühen.