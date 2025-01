Nach dem Feuerwerk wird an Neujahr in Stegen aufgeräumt

Ganz sauber präsentiert sich in Stegen das Ammerseeufer zum neuen Jahr. Am Neujahrstag unternahmen die Inninger Grünen eine Müllsammelaktion im Strandbad. Über 30 Personen, darunter Familien mit Kindern, unternahmen ihren Neujahrsspaziergang mit Zangen und Müllsäcken. Über 130 Kilogramm Abfall sammelten sie ein – von Feuerwerkskörpern über Glasflaschen und Babywindeln bis hin zu Folienballons, Plastikresten und Zigarettenstummeln.

Auch das Gemeinschaftserlebnis kam nicht zu kurz, heißt es in einer Mitteilung: Familien, Nachbarn und Interessierte packten gemeinsam an, plauderten, lachten und wünschten sich ein gutes neues Jahr. Gerade die Kinder hätten an diesem Tag gelernt, dass die spektakulären Silvesterraketen auch Schattenseiten haben: Sie kommen als Müll wieder runter, der gefährlich für spielende Kinder, Gassi gehende Hunde und Wildtiere ist. „Und nicht nur das: Plastik, das liegen bleibt, wird durch Wind und Wetter zerkleinert, bis es als Mikroplastik in die Umwelt gelangt – und dann nicht mehr zu entfernen ist“, erklärte Organisatorin Lilian Boehme.

Nach der Sammelaktion spendierte das Seehaus Schreyegg den fleißigen Helferinnen und Helfern Brezen, Punsch, Schorle und heiße Schokolade. (AZ)