Was bei der Streetfood-Picknick-Tour-Party in Herrsching alles geboten ist

Die Herrschinger Uferpromenade wird von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. Juni zum Treffpunkt für Genießer und Partyfreunde. Denn die können sich auf die Streetfood-Picknick-Tour mit DJ Matze Ihring, bekannt aus Matzes Plattenküche von Donau 3 FM, und anderen angesagten DJs, freuen.

Außerdem finden an allen Tagen laut Pressemitteilung Kinderattraktionen für die kleinen Gäste statt. Foodtrucks aus ganz Süddeutschland nehmen die Gäste mit auf eine kulinarische Weltreise. Von exotischen Leckerbissen bis zu herzhaftem BBQ – hier findet vermutlich jeder sein persönliches Geschmacksparadies.

Am Samstag und Sonntag können jeweils zwischen 13 und 17 Uhr regionale Nachwuchskünstler auf der Open-Stage-Bühne dem Publikum ihr Talent zeigen. Wer mitmachen möchte, kann sich einfach beim Veranstalter melden. Am Freitag wird um 17:30 Uhr die Streetfood-Picknick-Tour mit DJ Funcky – D eröffnet. Am Samstag öffnen die Foodtrucks ab 11:30 Uhr ihre Türen und ab etwa 17 Uhr beginnt DJ Matze Ihring mit seiner Mix-Show und bringt Ibizafeeling unter die Besucherinnen und Besucher. Wie am Samstag werden auch am Sonntag um 11:30 Uhr die Trucks ihre kulinarischen Türen öffnen. Weitere Informationen zum Programmablauf auf www.bbq-genussevents.de. (AZ)