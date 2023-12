Das Strandbad Utting könnte sich als größere Baustelle erweisen

Plus Nach mehr als drei Jahrzehnten hört Rupert Riedel im nächsten Jahr als Pächter des Strandbads in Utting auf. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht es danach weiter?

Seit 32 Jahren ist Rupert Riedel Pächter des Uttinger Strandbads. 2024 wird seine letzte Saison sein. Dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird, hat er der Gemeinde bereits vor längerer Zeit mitgeteilt. Diese steht nun vor der großen Frage: Wie geht es mit dem Strandbad weiter? Trotz eines Konzepts der Gastronomieberatung Oyster Hospitality Management, das Bettina von Massenbach dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung in einer über 50-seitigen Präsentation vorstellte, gab es dazu keinen Beschluss, ja nicht einmal eine grobe Richtung war auszumachen.

Der Grund: Zu vielfältig sind die Parameter, die bei einer Neuorientierung berücksichtigt werden müssen. So leistet der jetzige Pächter auch die Badeaufsicht, die dann eventuell an die Gemeinde zurückfiele. Zudem bezog sich das vorgestellte Konzept lediglich auf die Möglichkeiten einer neuen Gastronomie inklusive Wegeführung, Umgestaltung von Innen- und Außenräumen sowie Toiletten, Neuanschaffung von Küchengeräten, Speisekarte und Einlasskontrolle ins Bad – nicht jedoch auf die Gebäudesubstanz, die sicherlich auch einiger Sanierungseingriffe bedarf, vor allem dann, wenn das Strandbad künftig auch Wintergastronomie anbieten soll.