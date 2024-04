Der Ratschbank im Summerpark in Utting sollen viele im Landkreis folgen

Einfach hinsetzen und auch mit Fremden ins Gespräch kommen, dabei sollen Ratschbänke in den Landkreis-Gemeinden helfen. In Utting gibt es schon zwei dieser Bänke.

Ein Ort der Begegnung soll sie sein, die Ratschbank, die seit ein paar Tagen im Uttinger Summerpark steht. "Wer darauf Platz nimmt, signalisiert anderen Menschen, dass er gerne ins Gespräch kommen möchte", erläutert Pajam Rais-Parsi von der Koordinationsstelle Seniorenpolitisches Gesamtkonzept im Landratsamt Landsberg. Die Idee dahinter sei, die Menschen mehr für das Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und die Möglichkeit für Gespräche zu schaffen.

Die Initiative, die der Seniorenbeauftragte und Gemeinderat der Gemeinde Utting, Helmut Schiller und Bürgermeister Florian Hoffmann bereits in die Tat umgesetzt haben, geht zurück auf die bayernweite Aktion gegen Einsamkeit, ausgerufen von den Gesundheitsregionen Plus, die im Landratsamt Landsberg von Teamleiterin Julia Birkhold vertreten werden.

"Oft braucht es einfach einen Anstoß, damit sich Menschen, die sich bislang nicht kennen, aufeinander zugehen und ins Gespräch kommen", weiß Rais-Parsi. Einen solchen Anstoß sollen die Ratschbänke geben, die überall im Landkreis Landsberg aufgestellt werden könnten.

45 dieser Schilder hat das Landratsamt Landsberg bereits an elf Landkreis-Gemeinden verschickt. Foto: Christiane Geier

Denn: Elf von 31 Landkreisgemeinden haben nach seinen Angaben Tafeln für potenzielle Ratschbänke im Landratsamt bestellt und von dort wurden auch bereits 45 Ratschbank-Schilder ausgeliefert. Zwei wurden jetzt in der Gemeinde Utting montiert. Auch die Gemeinden Dießen, Eching, Fuchstal, Kaufering, Kinsau, Obermeitingen, Penzing, Schondorf, Schwifting und Unterdießen haben ihre Schilder bereits erhalten.

Ein wichtiger Schritt raus aus der Einsamkeit

Pajam Rais-Parsi kann sich gut vorstellen, dass die Ratschbänke auch genutzt werden könnten, um "Bürgermeister- oder Seniorenbeirats-Sprechstunden dort abzuhalten" und so die Bänke einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Bänke sollen auf jeden Fall zu einem besonderen Ort der Begegnung werden, an denen sich die Menschen ganz ungezwungen treffen können. "Das kann helfen, soziale Barrieren zu überwinden und einen wichtigen Schritt raus aus der Einsamkeit zu gehen", hofft Rais-Parsi.

In Utting jedenfalls freuen sich Bürgermeister Florian Hoffmann und Gemeinderat Helmut Schiller sehr über die neuen Ratschbänke, die in ihrer Gemeinde einen wichtigen Beitrag zu einem guten Miteinander leisten sollen und können. "Das ist so eine tolle Aktion", sagt Bürgermeister Hoffmann. "Da haben wir nicht lange überlegt und die zwei Ratschbänke im Summerpark und beim alten Feuerwehrhaus eingerichtet." Hoffmann erinnert sich, dass es vor geraumer Zeit im Rahmen des Uttinger Bürgerbudgets schon einmal eine ähnliche Idee gegeben habe, die dann aber doch nicht realisiert wurde. Dass es jetzt in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Landsberg geklappt hat, sei auch erfreulich, weil "es die Gemeinde Utting kein Geld gekostet hat." Die zur Ratschbank umfunktionierten Bänke stehen schon und die angebrachten Schilder wurden der Gemeinde kostenfrei zur Verfügung gestellt.