Die Kosten fürs Refugium in Utting steigen auf drei Millionen Euro

Die Kosten beim Refugium in Utting steigen auf drei Millionen. Damit die Gemeinde in den Genuss möglichst hoher Fördergelder kommt, ist jetzt schnelles Handeln gefragt.

Wie die vertiefte Kostenschätzung, die Architekt Helgo von Meier in der Uttinger Gemeinderatssitzung präsentierte, zeigte, werden sich die Kosten für das Refugium auf 3,1 Millionen Euro brutto belaufen. Meier stellte die weiterentwickelte Entwurfsplanung vor, die nun auch Beschlüsse des Gemeinderats, so eine öffentliche Toilette für alle im Erdgeschoss, enthält. Weitere WCs befinden sich ebenfalls im Erdgeschoss sowie im Keller. Dort liegen auch der Veranstaltungsraum des Refugium-Neubaus sowie der Keller des Lagerschuppens, der nach seiner Ertüchtigung Lagerraum sein soll. In den davorliegenden Tiefhof führt ein rollstuhlgerechter Lift, sodass auch Menschen mit Behinderung Zugang zum Veranstaltungsraum haben.

Meier gestaltete zudem die Treppe am Eingangsbereich im Westen besonders breit, sodass sie zu mehr genutzt werden kann, als nur als Zugang zur Tür – gerade auch in Verbindung mit den Schiebetüren, die dem Gebäude nicht nur architektonischen Charakter und optische Anbindung an den Bahnverkehr geben, sondern auch verschiebbar sind und so Räume entstehen lassen sowie als Sicht- und Sonnenschutz dienen.

Die Suche nach Einsparpotenzial

Nach Gesprächen der Verwaltung mit der Regierung von Oberbayern, in denen Planung und Kostenschätzung vorgestellt wurden, schlug diese Einsparungen vor, teilte Bürgermeister Florian Hoffmann mit. Potenzial für Einsparungen sieht die Regierung unter anderem im Bereich des Tiefhofs; dieser könnte verkleinert werden, die Überdeckung könnte entfallen. Auch auf das WC im Untergeschoss könnte verzichtet werden.

Zudem könnte das Bauvolumen reduziert werden, indem der Lagerbereich unter der Rampe entfällt. In Summe handele es sich um Einsparungen in Höhe von rund 63.000 Euro, hatte Meier errechnet, der auch Zahlen für weitere Streichungen, die in früheren Diskussionen schon einmal anklangen, parat hatte: So würde der Verzicht auf den Glaszwischenbau, der Refugium und Lagerschuppen verbindet, 261.000 Euro einsparen, das Weglassen der Schiebetore 27.000 Euro. Dann verlöre das Projekt jedoch seine Identität, das architektonische Konzept gehe verloren und der Platz reiche für die vielfältigen Vorhaben der Nutzung, so für kulturelle Veranstaltungen und als Jugendraum, nicht mehr aus, gab Meier zu bedenken.

Auch Hoffmann machte sich leidenschaftlich für den bestehenden Entwurf stark und zählte die zahlreichen Vorteile auf, so dient der Glasbau auch als Schallschutz, um einem möglichen Sparwillen des Gemeinderats gleich im Vorfeld etwas entgegenzusetzen. Jedoch erwies sich seine Sorge als unbegründet. Der Rat war einhellig überzeugt: wenn bauen, dann richtig. Es wurden sogar zusätzliche Wünsche geäußert wie eine PV-Anlage, ein separater Raum für einen Jugendleiter sowie die Abtrennbarkeit der Galerie, sodass die Nutzung des Jugendraums unter dem Dach zu jeder Zeit möglich ist.

Utting erwartet eine Förderung in Höhe von 80 Prozent

Dass der Rat dem Projekt so einhellig zustimmen konnte, lag sicher auch an der zu erwartenden Förderung von 80 Prozent. Da nicht alle Kosten förderfähig sind, schätzt Hoffmann den Eigenanteil der Gemeinde auf eine Million Euro. Auf Empfehlung der Regierung von Oberbayern wird die Gestaltung des Außenbereichs in einem separaten Verfahren behandelt; dies könnte sich positiv auf die Höhe der Förderung auswirken. Gegenüber dem Refugium sollen im Westen Fahrradständer aufgestellt werden. Für den kleinen Platz im Norden, der nicht in Gemeindehand ist und den sich die Gemeinde vertraglich sichern müsste, schlägt die Regierung E-Ladesäulen für Pkw und E-Bikes sowie eine Begrünung vor.

Um Fördermittel noch im Jahr 2023 zu erhalten, müssen Gemeinde und Architekt nun schnell handeln. So ist der Fördermittelbedarf rasch anzumelden und ein Bauzeitenplan muss vom Architekten erstellt werden.