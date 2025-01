Die Uttinger Wasserwacht hat auch an Land viel zu tun

Bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptversammlung blickte Vorsitzender Markus Leiter auf das vergangene Jahr zurück. Dabei präsentierte er eine Vielzahl von Aktivitäten und Erfolgen der Ortsgruppe, heißt es in einer Nachricht der Wasserwacht.

Zu den Höhepunkten zählten das jährliche Christbaumsammeln, der Aufbau des Osterbrunnens mit dem Gartenbauverein sowie die Beteiligung an Veranstaltungen wie dem Summermarkt und dem Christkindlmarkt, wo Schupfnudeln und Reiberdatschi großen Anklang fanden. Zudem konnte die Wasserwacht durch Aktionen wie die Vorstellung eines Rettungswagens im Kindergarten begeistern.

Wasserwacht-Mitglieder leisten über 3000 Stunden Wachdienst am Ammersee

Der Technische Leiter Frederik Riedel berichtete, dass die Mitglieder der Wasserwacht 8152 Stunden leisteten, darunter 1958 Stunden für Ausbildungen und 3198 Stunden Wachdienst. Im Bereich der Wasserrettung bewältigte die Wasserwacht 43 Einsätze. Zudem wurden 93 Erste-Hilfe-Leistungen während des Wachdienstes durchgeführt, der von 68 Mitgliedern an Wochenenden und Feiertagen besetzt wurde. Trotz eines leichten Rückgangs der Einsatzzahlen auf dem Wasser gegenüber dem Vorjahr zeige die Arbeit im Bereich Wasserrettung, wie essenziell die Präsenz der Wasserwacht vor Ort ist, gerade bei akuten Notfällen am und im Wasser. Die Zahl der Einsätze stieg insgesamt auf 678, darunter waren 603 „Helfer vor Ort“-Einsätze, bei denen es teilweise zu Zeitvorteilen von bis zu 30 Minuten vor dem Eintreffen des Rettungswagens kam. Bei Sanitätsdiensten, die insgesamt 651 Helferstunden umfassten, war die Wasserwacht an 32 Veranstaltungen präsent, darunter der Faschingsball des TSV Utting und das Jubiläum der Feuerwehr Utting.

Außerdem wurden zahlreiche Ausbildungen durchgeführt, darunter 13 Rettungsschwimmabzeichen in Silber, fünf Wasserretter-Kurse und mehrere Schulungen für Spezialfunktionen wie Bootsführer oder Rettungstaucher. Die Beschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeugs sowie moderner Ausrüstung wie Helme und neue Neoprenanzüge markierten weitere Fortschritte. Im Kassenbericht zeigte sich Stefan Steinbrückner zufrieden: Trotz Ausgaben in Höhe von rund 30.000 Euro konnte das Jahr mit einem leichten Plus abgeschlossen werden. „Das zeigt, wie wichtig die Unterstützung durch Spenden und die erfolgreiche Durchführung unserer Veranstaltungen ist“, betonte er.

Die Uttinger Wasserwacht hat einen neuen Zweiten Vorsitzenden

Im Anschluss fanden die turnusmäßigen Neuwahlen statt. Neu im Amt sind Luis Graf als stellvertretender Vorsitzender und Xenia Hofbauer als Jugendleiterin. Bestätigt wurden Markus Leiter (Vorsitzender), Frederik Riedel (Technischer Leiter), Christoph Ruml (stellvertretender Technischer Leiter), Stefan Steinbrückner (Kassier) und Dominik Loweg (stellvertretender Jugendleiter). Leiter hob die Bedeutung der engen Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Utting hervor und bedankte sich für die Gastfreundschaft bei Veranstaltungen im Feuerwehrhaus.

Für die Zukunft plant die Wasserwacht unter anderem, die Jahreshauptversammlung wieder im Sommer abzuhalten – idealerweise an der neuen Wachhütte am Campingplatz, sofern mit dem Bau im Herbst 2025 begonnen werden kann. Unter der Voraussetzung, dass bei der Genehmigung seitens des Landratsamtes alles klappt, sollte das möglich sein, stellte Bürgermeister Florian Hoffmann bei seinen Grußworten in Aussicht. Zum Abschluss wurden besonders aktive und langjährige Mitglieder geehrt.