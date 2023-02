Ein möglicher Bahnhalt in Holzhausen ist Thema im Landtag

Plus Der Verkehrsausschuss des Landtags beschäftigt sich mit der Ammerseebahn. Eine Petition aus Niedersachsen spricht sich für einen Haltepunkt an der Verwaltungsschule aus.

Die Ammerseebahn ist vor einigen Tagen Thema im Landtagsausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr gewesen. Das Gremium befasste sich mit einer Eingabe zur Errichtung eines Haltepunkts bei der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) in Holzhausen. Laut dem zuständigen Berichterstatter Dr. Markus Büchler (Grüne) möchte der Ausschuss eine ergänzende Stellungnahme der Staatsregierung zu dieser Sache einholen. Mit der bisherigen Stellungnahme aus dem Verkehrsministerium habe man sich nicht zufrieden gezeigt.