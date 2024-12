Evangelische Gemeinde feiert ersten Gottesdienst in der neuen Christuskirche

Weit vorangeschritten ist der Wiederaufbau der evangelischen Christuskirche in Utting. Vier Monate nach der Grundsteinlegung konnte am zweiten Advent im Rohbau der erste Gottesdienst gehalten werden, nachdem am Nikolaustag alle am Bau Beteiligten das Richtfest begangen hatten. Und so war es natürlich kein vorzeitiger Christbaum, der die Gottesdienstbesucher am Sonntag vom Dach grüßte, sondern der Richtbaum, während im kalten Rohbau die ersten beiden Kerzen am Adventskranz Licht und auch ein bisschen Wärme verbreiteten.

Mit Bierbänken war der Rohbau zum ersten Gottesdienst eng bestuhlt und der Platz reichte gerade so aus, als die Glocken (allerdings aus dem Lautsprecher) in der neuen Christuskirche erklangen.

Gottes Team hat viele Fähigkeiten, und dahinter steckt ein Geist

Passend zum Gemeinschaftswerk des Wiederaufbaus der vor drei Jahren abgebrannten Kirche, aber auch zum an diesem Tag stattfindenden Amtswechsel des Kirchenvorstands vertiefte der Jugendleiter der Gemeinde, Dominik Drogat, Gedanken aus dem ersten Korintherbrief: Es ging um die vielen menschlichen Gaben und Fähigkeiten, die aber alle auf den einen Geist und die eine Kraft Gottes zurückzuführen seien. Gott führe nicht nur solche Teams zusammen, sondern er befähige auch die Menschen für die dabei gestellten Aufgaben.

Und diese waren für den aus dem Amt scheidenden Kirchenvorstand sehr außergewöhnlich: Pfarrerin Alexandra Eberhardt erinnerte an die gut ein Jahr nach dessen Amtsantritt beginnende Corona-Ausnahmezeit, den Brand der Kirche im Sommer 2021 und die daraufhin folgende Planung des Wiederaufbaus, als sie die ausscheidenden Kirchenvorstandsmitglieder herzlich verabschiedete.

Der Wiederaufbau der evangelischen Christuskirche in Utting schreitet voran, das konnten die vielen Kirchgänger am zweiten Advent sehen, als der erste Gottesdienst im Rohbau gefeiert wurde. Foto: Gerald Modlinger

Nach der Einsegnung des neuen Kirchenvorstands lag beim ersten Gottesdienst im Christuskirchen-Rohbau natürlich der Gedanke an die Weihe der ebenfalls nach einem Brand wiedererrichteten Kathedrale Notre Dame in Paris nahe, die zur gleichen Zeit stattfand. Diesen griff Regionalbischof Thomas Prieto Peral auf. Das neue Kirchengebäude in Utting lasse neue Kraft, neue Ideen und Zuversicht spüren, sagte er. Pietro Peral zitierte den Propheten Jesaja: Nachdem der Tempel verbrannt sei, werden die Erlösten des Herrn mit Jauchzen wiederkommen. Man habe ihm bei seinem Amtsantritt gesagt, er werde als Regionalbischof vor allem sich von Kirchengebäuden verabschieden müssen. Das sei bis jetzt bisher nicht eingetreten, sagte er und freute sich über den Kirchenbau in Utting.

Die neue Christuskirche kann flexibel genutzt werden

Dabei wird nicht nur wie in Paris ein bestehender Kirchenbau wiederhergestellt. Die neue Christuskirche wird auch etwas größer gebaut (115 statt 80 Quadratmeter). Ihr Grundriss folgt, wie man an der Decke erkennen kann, einem von West nach Ost reichenden Kreuz. Der Raum darunter kann je nach der Anzahl der Gottesdienstbesucher genutzt werden. Sind es - wie am zweiten Adventssonntag - besonders viele, wird der Altar an die Ostseite unter das große Rundfenster gerückt, das die aufgehende Sonne hereinscheinen lässt, und die Gemeinde versammelt sich unter dem Längsbalken. Sind es weniger Kirchgänger, steht der Altar an der Nordseite und man sitzt unter dem Querbalken.

Mit einem Adventsbuffet im Anschluss wurden dieser für die evangelische Kirchengemeinde besonders erwartungsfrohe zweite Advent und der erste Gottesdienst in der neuen Kirche abgerundet.