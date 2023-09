Utting

Filmgespräch mit Regisseurin Manuela Bastian im neuen Bürgertreff

Der Dokumentarfilm "Where to miss?" der Uttinger Regisseurin Manuela Bastian wird am Vorabend der Bürgertreff-Eröffnung in Utting gezeigt.

Plus Manuela Bastian aus Utting ist erfolgreiche Regisseurin. Im neuen Bürgertreff wird ihr Dokumentarfilm "Where to, Miss?" gezeigt. Gemeinsam mit Kameramann Jan David Gunther ist sie vor Ort.

Von Frauke Vangierdegom

Wenn am Freitagabend im neuen Uttinger Bürgertreff der Film „Where to, Miss? – Eine Frau kämpft für ihren Traum – gezeigt wird, befindet sich unter den Zuschauerinnen und Zuschauern aller Voraussicht nach auch Manuela Bastian. Und das, obwohl sie den Inhalt des Films, der mit dem deutschen Menschenrechts-Preis ausgezeichnet wurde, besser kennt als jeder andere.

Denn Manuela Bastian ist die Regisseurin des Dokumentarfilms, den sie während ihres Studiums in Indien gedreht hat. Zusammen mit Kameramann und Freund Jan David Gunther lebt und arbeitet Bastian in Berlin und Utting. Gerade einmal 18 Jahre alt war die heute 36-Jährige, als sie ihren ersten Dokumentarfilm über ein Waisenhaus in Kenia drehte. Es folgten einige Dokumentarfilme mehr und wird 2017 mit dem Kulturförderpreis des Landkreises Landsberg ausgezeichnet.

