Füreinander erfüllt Seniorin aus Utting einen langgehegten Wunsch

Einmal mit der weißen Fahrrad-Rikscha durch ihren Heimatort Utting fahren – diesen Wunsch erfüllt der Verein Füreinander Hedwig Wegele zu ihrem 94. Geburtstag.

Ein heimlicher Wunsch ging für Hedwig Wegele an ihrem 94. Geburtstag in Erfüllung: Sie wurde mit der Fahrrad-Rikscha durch Utting kutschiert. Im Sommer hatte sie das weiße Gefährt schon einmal bewundert, als es an ihr vorbeifuhr. Nun stand es da! Vor dem neuen Uttinger Bürgertreff! Seit über zehn Jahren besucht sie regelmäßig die Seniorenveranstaltungen des Vereins Füreinander und hat in dieser Zeit auch alle Jubiläen im Bürgertreff gefeiert – bis 2018 noch gemeinsam mit ihrem Mann Adi.

Jetzt diese Überraschung. Stolz kletterte sie in das E-Bike-Gespann, das von Barbara Freier von der ehrenamtlich agierenden Schondorfer Fahrradrikscha-Initiative gelenkt wurde. Fürsorglich in eine große Decke eingehüllt nahm Hedwig Wegele zusammen mit ihrer Alltagsbegleiterin Platz in der Rikscha. In einer großen Runde ging runter zum See, rauf zum Seefelderhofberg, rüber zum Hofstattstraße.

94-jährige Hedwig Wegele fühlt sich in der Rikscha wie eine Königin

Dort lebt die 94-Jährige - liebevoll betreut - mitten in der großen Familie. Huldvoll winkend grüßte sie im Vorbeifahren. „I fühl mi wie a Königin!“, rief sie lachend den vielen Menschen unterwegs zu, die sie erkannten. Im „Gleis 3“ gab es noch einen Cappuccino, bevor „Königin Hedwig“ vor dem Bürgertreff ihre „Kutsche“ verließ.

Der Verein Füreinander versucht mit solchen und ähnlichen Aktionen immer wieder, neue und aktivierende Impulse in das Leben älterer Menschen zu bringen. Das gilt auch für die gewöhnlichen Highlights der Woche: An den Seniorennachmittagen trifft man sich im Bürgertreff zum Spielen, zum Kegeln, zum Yoga im Sitzen, zum Gedächtnistraining. Oder zum Mittagstisch in der Gemeinschaft, bei dem die Seniorinnen und Senioren gern bei der Vorbereitung in der Küche helfen. Der Hintergrund: Je länger ältere Menschen aktiv am Leben teilhaben, desto länger können sie im gewohnten Umfeld bleiben. In dieser Unterstützung liegt der Schwerpunkt der Arbeit des Vereins – angesichts der dramatischen demografischen Entwicklung wird die Aufgabe immer bedeutender und immer umfangreicher. (AZ)

