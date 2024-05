Hubschrauber-Einsatz in Utting: Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Schwere Verletzungen zieht sich ein Radfahrer aus Utting zu, der auf einer Wiese stürzt. Mit dem Rettungshubschrauber wird er ins Krankenhaus gebracht.

Mit seinem Pedelec war ein 61-jähriger Mann aus Utting auf einer Wiese unterwegs, als er stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Mann war, wie die Polizei in Dießen mitteilt, am Mittwochvormittag zunächst auf einem Feldweg zwischen der Dießener Straße und der Auraystraße in Utting unterwegs.

Der Radfahrer muss mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht werden

Als er sich aber abseits des Weges auf eine Wiese begab, kam es zu dem folgenschweren Sturz, bei dem der Mann gegen einen Holzpfosten prallte. Dabei zog er sich laut Polizeibericht schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. (AZ)

