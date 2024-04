In Utting gerät ein Baum in Brand

Warum ein etwa drei Meter hoher Baum in Utting in Brand geraten ist, ist unklar. Die Polizei geht bislang nicht von einer Brandstiftung aus.

Aus ungeklärter Ursache geriet am Ostermontag-Vormittag in der Eduard-Thöny-Straße in Utting in einem Garten ein etwa drei Meter hoher Baum in Brand. Der Brand wurde nach Polizeiangaben durch die Feuerwehr Utting gelöscht. Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor.

Keine Gefahr für Menschen oder umliegende Gebäude

Der entstandene Schaden wird von der Polizei in Dießen auf etwa 100 Euro geschätzt. Eine Gefahr für Menschen oder Gebäude bestand laut Polizeibericht nicht. (AZ)

