In Utting herrscht ein Toiletten-Notstand

Plus Die Summerpark-Toilette ist zwar schon in Utting, aber bislang nicht betriebsbereit. Und seit drei Wochen ist wegen Personalmangels auch das WC im Bahnhof geschlossen.

Von Gerald Modlinger

In Utting besteht momentan ein Engpass bei den öffentlichen Toiletten: Das WC im Bahnhof ist seit etwa drei Wochen geschlossen und die neue Bedürfnisanstalt im Summerpark ist noch nicht in Betrieb. Wir haben bei Bürgermeister Florian Hoffmann nachgefragt, ob sich die Situation demnächst verbessert.

An einer Verbesserung wird zwar gearbeitet, wann sich diese einstellt, ist jedoch bisher nicht absehbar. Zur Lage im Bahnhofsgebäude sagt Bürgermeister Hoffmann: "Die gemeindliche Toilette ist seit etwa drei Wochen geschlossen, weil wir kein Personal mehr haben." Es habe "arbeitsrechtliche Probleme" gegeben, fügt Hoffmann an. Die Gemeinde schaue sich momentan nach einer Reinigungsfirma um, die die Toiletten so lange reinige, bis die Gemeinde wieder eigenes Personal dafür gefunden habe, allerdings: "Solche Firmen stehen auch nicht in den Startlöchern."

