In Utting wird ein Fußgänger von einem Pkw erfasst

Ein Mann aus Schondorf übersieht beim Überqueren der Straße ein herannahendes Auto. Die Fahrerin kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Mit mittelschweren Verletzungen muss ein Mann aus Schondorf ins Krankenhaus nach Landsberg gebracht werden. Die Verletzungen zog er sich zu, als der 41-Jährige laut Polizeibericht am Donnerstag (18. April) gegen 17 Uhr die Schondorfer Straße überqueren wollte. Dabei übersah er das Auto einer 40-jährigen Frau aus Dießen erfasst, die nicht mehr ausweichen konnte.

Die Frau aus Dießen war mit geringer Geschwindigkeit unterwegs

Glücklicherweise war sie, wie die Dießener Polizei mitteilt, mit einer Geschwindigkeit von rund 25 Kilometern pro Stunde relativ langsam unterwegs, was auch Zeugen bestätigten. Am Pkw der Dießenerin entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch