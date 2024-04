Kinderbetreuung in Utting: Jetzt steht der Standort fest

Die Gemeinde Utting benötigt mehr Kinderbetreuungsplätze. Der Gemeinderat hat dazu eine wichtige Entscheidung getroffen.

In Utting werden weitere Kinderbetreuungsplätze benötigt. Jetzt ist die Entscheidung für den Standort gefallen: Gebaut wird in der Bahnhofstraße 31, dem ehemaligen Bankgebäude. Dort besteht bereits eine Einrichtung, die ihren Betrieb im Mai 2023 aufnahm. Träger ist die Kinderhilfe Oberland, die auch für die erweiterte Einrichtung die Trägerschaft übernehmen würde.

Dies war einer der Gründe, die den Gemeinderat von diesem Standort überzeugte, denn für die anderen, die im Spiel waren, so an der Schule oder am Pfarrheim, hätte sich die Gemeinde auf die Suche nach einem neuen Träger machen müssen. Die Gemeinde sieht noch weitere Vorteile beim Standort in der Bahnhofstraße, so bei der Fördersituation, aber vor allem in der zentralen Lage, die zudem im Gebiet der Städtebauförderung liegt. Daraus ergäben sich Synergien, sagte Bürgermeister Florian Hoffmann. Zur Städtebauförderung gehört auch die Gestaltung des Platzes zwischen Feuerwehrhaus und dem Gebäude Bahnhofstraße 31. Durch dessen Erweiterung müssen auch die Spielflächen der Kinder neu gestaltet werden, diese Maßnahme kann gleichzeitig mit der Platzgestaltung erfolgen. (küb)

