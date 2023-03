Utting

18:00 Uhr

Kommt das Polizeibootshaus jetzt ins Freizeitgelände Utting?

Entsteht hier am Dampfersteg in Holzhausen ein Bootshaus für das neue Polizeiboot?

Plus Die Odyssee um den geeigneten Standort für ein Bootshaus für das neue Polizeiboot geht weiter. Eine Sondersitzung des Uttinger Gemeinderats macht Hoffnung auf Fortschritte.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Die Odyssee für das Polizeiboot am Ammersee geht in die nächste Runde. Noch immer ist kein Wasser-Liegeplatz für das vor rund einem Jahr bestellte Boot gefunden. Dabei steht die Wassersport- und Freizeit-Saison am Ammersee kurz bevor.

