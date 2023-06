Kunsthandwerk und mitreißende Musik beim Summermarkt in Utting

Miene Gruber lädt vom 16. bis 18. Juni zum zweiten Mal zum Summermarkt im Uttinger Summerpark. Dem Marktleiter kommt heuer eine ganz besondere Rolle zu.

Nach der sehr erfolgreichen Premiere beim Summermarkt, der Wiederauferstehung von Christiane Grafs Sommermarkt, folgt von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Juni die zweite Auflage im Uttinger Summerpark.

Über 50 Stände warten laut Pressemitteilung mit den verschiedensten Produkten aus Kunsthandwerk, Kunsthandel, naturnahen, gesunden Lebensmitteln und Alltagsversüßern auf Groß und Klein. Schmuckdesign, Makramee, Malerei, hochwertigste Designer Kleider, Töpferkunst, Kleidung von den Anden bis nach Nepal, auf dem Summermarkt gibt es für jeden Geschmack und jedes Budget etwas zu entdecken.

Alltagsgegenstände, Kinderklamotten, Ideen für den Garten, von der Klangschale bis zur Kinderrassel sind auf dem Summermarkt zu finden. Wichtig bei der Auswahl der Teilnehmenden ist dem Veranstalter Miene (Martin) Gruber, dass die Waren, die verkauft werden, in allen Phasen der Entstehung niemandem geschadet haben. Und so kreieren rund 80 Prozent der Ausstellerinnen und Aussteller nach seiner Auskunft ihre Kollektion selber. Und auch kulinarisch hat der Markt einiges zu bieten: Vom Falafelstand über die Herz-und-Schnauze-Ape bis zur Ammersee-Fischsemmel oder der Bratwurst darf nichts fehlen und für die Kinder gibts Crêpes und Eis.

Blasmusik, Hochzeitskapelle und eine "Wiederauferstehung"

An der Bar, die durch die Crew der Bayrischen Brandung bewirtet wird, gibt es neben heimischem Bier, Cocktails und alkoholfreie Getränke. Auf der Bühne finden am Freitag und am Samstag jeweils ab 20 Uhr kostenlose Konzerte statt. Am Sonntag beginnt die Livemusik schon ab 13 Uhr mit den Blasmusikfreunden Utting.

Marktleiter Miene Gruber höchstselbst wird am Freitagabend, 16. Juni, auf die Bühne im Summerpark steigen, mit der Bläser-Sektion Norbert Salih und Hartmut Baumann sowie Philip Krätzig.

Am Samstag, 17. Juni, steht die Hochzeitskapelle auf der Bühne. "Kaum eine andere Band vermag es, so viele Leute verschiedenster Art mit ihrer Musik so unbeschreiblich glücklich zu machen", verspricht Gruber. Dass es gelungen sei, diese Band für den Summermarkt zu gewinnen, "ist für das ganze Team und auch für die große Fangemeinde ungefähr, als würde Weihnachten und Geburtstag auf denselben Tag fallen", schwärmt Miene Gruber.

Die Blasmusikfreunde Utting gehören zum Summermarkt-Sonntag – heuer am 18. Juni – wie das Salz auf die Breze und sind ab 13 Uhr zu Gast. Die Eröffnung der Akustik-Gala geben die Wild Painters vom Ammersee, die schon im Vorjahr den Sonntag mit ihrem Mix aus eigenen Stücken und, wie sie selber sagen „ollen Kamellen“ bespielt haben.

Auch dabei Bebsn&Boni, das Duo aus Andi Dietz (Gitarre) und Hannah Deopke (Gesang), welches nicht nur auf der Bühne ein Paar ist und über die Leidenschaft miteinander Musik zu machen, den Weg auf die Summermarkt Bühne geschafft hat. Weiter geht es mit Her.st aus Weilheim und Wien. Drei Frauen, die sich während des gemeinsamen Studiums in Wien kennenlernten und dort drei Jahre lang Straßenmusik machten und zu deren Gastspiel Miene Gruber sagt: "Einen großartigeren Abschluss des Summermarkts kann man sich nicht wünschen." (AZ)