Ladendiebin flüchtet in Utting per Anhalter

Eine Frau stiehlt in einem Supermarkt in Utting. Als sie der Ladendetektiv darauf anspricht, flieht die Ladendiebin erfolgreich per Anhalter.

Die Polizeiinspektion Dießen meldet am Ostersonntag einen kuriosen Fall aus Utting. Am Samstag, 16. April, gegen 15.40 Uhr wurde eine unbekannte, weibliche Person vom Ladendetektiv des Edeka-Marktes in Utting dabei beobachtet, wie sie Waren im Wert von über 80 Euro in ihre mitgeführte Tasche steckte. Anschließend wollte sie, ohne diese zu bezahlen, den Laden verlassen, heißt es im Polizeibericht.

Ladendiebin flüchtet von Utting nach Achselschwang per Anhalter

Nach dem Kassenbereich wurde sie vom Ladendetektiv angesprochen, woraufhin sie ihre Flucht in Richtung Ortsmitte antrat. Hierbei wurde sie vom Ladendetektiv verfolgt, welcher ihr auf der anfänglichen fußläufigen Flucht noch das Diebesgut abnehmen konnte. Auf ihrer Flucht hielt die Diebin insgesamt drei Fahrzeuge an, wobei sie von der Fahrerin des dritten Fahrzeugs als Anhalterin mitgenommen wurde. Die Diebin gaukelte der Fahrerin vor, dass sie von einem Mann verfolgt werde. In Achselschwang bei Utting stieg die Anhalterin aus dem Wagen aus und setzte ihre Flucht zu Fuß weiter fort. Auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die Diebin nicht mehr angetroffen werden.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre, westeuropäisches Aussehen, ca. 170 cm groß, bekleidet mit einer auffälligen, hellgrünen Mütze und einem dunkelblauen Steppmantel sowie einer hellen Jogginghose mit weißen Sneakern. Sie sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Polizeiinspektion Dießen bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 08807/ 92110. (lt)

