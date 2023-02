Landwirtschaft: Kippt der Milchpreis bald wieder?

Der Bund Deutscher Milchviehhalter blickt in Utting auf die kommenden Monate. Neben der Milch geht es dabei auch um die Gülle.

Kürzlich haben sich knapp 30 Milchbäuerinnen und -bauern des Bundes Deutscher Milchviehhalter (BDM) aus der Region Utting versammelt, um aufs Jahr 2023 vorauszublicken. Kreisvorsitzender Hermann Dempfle begrüßte die beiden Gäste Hans Leis vom BDM-Landesvorstand und Hans Spitzle von der Interessengemeinschaft Gesunde Gülle, informiert eine Pressemitteilung.

Hans Leis stellte den aktuellen Milchmarkt vor, welcher preislich immer noch auf einem sehr hohen Niveau sei. Gleichzeitig habe aber auch die Inflation vor der Landwirtschaft nicht haltgemacht, was dazu geführt habe, dass die Erzeugungskosten massiv gestiegen sind. Aktuell ist die Lage laut Leis am Milchmarkt angespannt, da die Produktion aufgrund des guten Preises steige, aber der Verbrauch bei den Kunden sinke. Ein Kippen der Preise könnte die Folge sein.

Vor- und Nachteile der bodennahen Gülleausbringung

Das Symposium des BDM in Berlin konnte nach zweijähriger Pause endlich wieder stattfinden. Das dort dominante Thema war „Farm-to-Fork“ und welche Auswirkungen dies auf die Landwirtschaft hat. „Farm-to-Fork“ gelte zusammen mit dem Green Deal als die Lösung der Europäischen Union für die Probleme im Bereich des Umweltschutzes und des Klimawandels für Europa. So soll unter anderem der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln deutlich reduziert werden.

An diesen Bericht konnte der zweite Gast anschließen. Hans Spitzle kommt von der Interessengemeinschaft Gesunde Gülle. Diese Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die Gülleausbringtechniken zu informieren. So stellte er Erfahrungsberichte über die Wirkung von verschiedenen Güllezusätzen und Güllebehandlung vor. Auch ging er auf die Messmethode bei der Ausbringung ein. So seien durch einen Wechsel hin zu einer bodennahen Ausbringung die Messwerte zur Ammoniakabgasung, welche besonders negativ für Bienen und Insekten ist, gesunken. Problematisch sei aber, dass dabei sogenannte Güllestreifen zurückbleiben. Diese Streifen seien wiederum tödlich für andere Insekten und belastend für Weidetiere, aber sie würden derzeit nicht erfasst.

Milchbauernabend im Festzelt in Denklingen

Zum Abschluss verwies Hermann Dempfle auf den Milchbauernabend im Festzelt in Denklingen mit Gästen aus der Politik. Namen wollte sich Dempfle nicht entlocken lassen, aber er versprach hochkarätige Gäste. (AZ)

