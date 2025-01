Ortschronist Claus Strobl erklärt die Uttinger Straßennamen

Praktisch nur wenige Tage nachdem Dr. Christoph Sening im zwölften Heft des Vereins Kulturlandschaft Ammersee-Lech die „Verlandungen am Ammersee-Südende“ beschrieben und veröffentlicht hat, liegt jetzt auch schon Heft 13 dieser Reihe vor. Der Uttinger Ortschronist Claus Strobl erklärt darin die Bedeutung der Straßennamen in der Gemeinde Utting. 111 solcher Straßenbezeichnungen gibt es aktuell - und tatsächlich kann Strobl in seinem Heft auch für jede eine Erklärung oder zumindest den vertieften Versuch einer solchen liefern, wenngleich das bisweilen einigen Forschungsaufwand erfordert hat. Die härteste Nuss war dabei die viel befahrene und begangene Laibner Straße.

