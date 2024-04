Unbekannter legt in Uttinger Pfarrkirche Feuer

In der Kirche Mariä Heimsuchung in Utting war am Dienstag ein Brandstifter zugange. Den gelegten Brand konnte der Mesner aber rechtzeitig löschen.

Bei dieser Polizei-Meldung aus Utting werden nicht nur in der Ammersee-Gemeinde böse Erinnerungen wach: Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in der Pfarrkirche in Utting versucht, Feuer zu legen. Laut Polizei bemerkte der Mesner der katholischen Kirche Mariä Heimsuchung gegen 20 Uhr Rauch im Vorraum des Gebäudes. Offensichtlich hatte ein Unbekannter mittels eines Brandbeschleunigers kurz zuvor versucht, an einem hölzernen Behältnis Feuer zu legen.

Der Mesner konnte den Brand am Gotteshaus an der Ludwigstraße noch im Entstehen schnell ablöschen. Sachschaden entstand dadurch nur in geringer zweistelliger Höhe.

Feuer in Kirche in Utting: Zeugen sehen jungen Mann

Kurz vor der Brandentdeckung hatte Zeugen zufolge ein etwa 20 bis 25 Jahre alter und etwa 180 cm großer Mann die Kirche verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt. Der Mann hatte dunkle kurze Haare und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.

In Utting werden nach dieser Polizei-Meldung böse Erinnerungen wach: Am 25. August 2021 wurde die evangelische Kirche nach einem Brand völlig zerstört. Damals hatte ein LT-Zeitungsausträger gegen 3 Uhr in der Früh das Feuer in dem fast 100 Jahre alten Gotteshaus entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Was die Katastrophe vor gut drei Jahren ausgelöst hatte, wurde mit letzter Sicherheit nicht aufgeklärt, allerdings scheint ein technischer Defekt die wahrscheinlichste Ursache.

