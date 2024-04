Unfallflucht in Utting: Fahrer eines roten Autos fährt einfach weiter

Ohne sich um den von ihm verursachten Schaden an einem anderen Auto zu kümmern, fährt ein Unbekannter in Utting einfach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher.

In der Zeit von Mittwochmorgen (10. April) bis Donnerstagmorgen (11. April) wurde nach Angaben der Polizeiinspektion in Dießen in Utting in der Straße Im Gries ein weißer VW Golf angefahren und an der Stoßstange hinten beschädigt. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich laut Polizeibericht um ein rotes Fahrzeug handeln.

Beim Unfall sind 2000 Euro Sachschaden entstanden

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Polizei in Dießen bittet um mögliche Hinweise auf den Unfallverursacher unter der Telefonnummer 08807/92110. (AZ)

