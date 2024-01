Utting

vor 53 Min.

Alles neu bis zum 100. Geburtstag des Uttinger Strandbads?

Plus Am Ende der Saison 2024 endet für Rupert Riedel seine mehr als 30-jährige Zeit als Pächter des Uttinger Strandbads. Wie es danach weitergeht, wird jetzt diskutiert.

Von Frauke Vangierdegom

Das Ende der Ära Rupert Riedel im Strandbad Utting rückt immer näher, am Ende der Badesaison 2024 ist nach mehr als 30 Jahren Schluss für den Pächter. Zeit also für die Gemeinde sich Gedanken über die Zukunft von Liegewiese, Kiosk, Sprungturm und Co. zu machen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde diesbezüglich ein Strandbad-Ausschuss ins Leben gerufen, der sich aus Mitgliedern aller Fraktionen zusammensetzt.

Seit fast 100 Jahren ist das Strandbad in Utting mit seinem hölzernen Sprungturm (der in seiner heutigen Form wurde 2001 errichtet) Treffpunkt und auch so etwas wie ein Wahrzeichen für die Gemeinde. "Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen das Strandbad auch in Zukunft möglichst so erhalten, wie es ist", weiß Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann. "Die Gastronomie soll nach dem Wunsch vieler nicht ausgeweitet werden", fügt er an.

