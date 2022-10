Utting: Attacke auf Zugbegleiter mit Bierflasche

In einem Regionalzug liefern sich mehrere junge Männer mit einem Zugbegleiter eine Auseinandersetzung. Sogar eine Bierflasche fliegt.

Einen Polizeieinsatz hat es am Mittwochabend am Uttinger Bahnhof gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 25-Jähriger zusammen mit zwei Freunden in Utting in den Zug Richtung Geltendorf einsteigen. Dabei hielten sie die Zugtüre gewaltsam auf und blockierten sie dadurch, wodurch beim Zugpersonal eine Fehlermeldung auflief. Danach kam es mit dem Zugbegleiter zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Auch der Zugführer war mittlerweile dazugekommen. Im Verlauf des Streits warf der alkoholisierte 25-Jährige mit einer Bierflasche und traf den Zugbegleiter an der Schulter, der aber unverletzt blieb. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatte sich die Situation schon etwas beruhigt. Der Zug konnte seine Fahrt fortsetzen, allerdings ohne die auffälligen Fahrgäste. Der 25-Jährige muss sich jetzt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. (AZ)

