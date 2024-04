Utting

18:00 Uhr

Jetzt meldet sich der Sprecher des Summermarkt-Gegners zu Wort

Ein Anwohner am Summermarkt in Utting will Veranstaltungen wie den Summermarkt und die Seebühne verhindern.

Plus Das mögliche Aus von Summermarkt und Seebühne in Uttinger Summerpark treibt die Menschen weiter um. Jetzt meldet der Initiator sich durch einen Vertreter zu Wort.

Von Frauke Vangierdegom

Seit Wochen es wohl eines der meistdiskutierten Themen in Utting und auch darüber hinaus: Werden die Vorstellungen eines Anwohners am Summerpark wahr, gibt es dort künftig keinen Summermarkt und auch keine Aufführungen der Uttinger Seebühne mehr. Während sowohl Miene Gruber (Veranstalter des Summermarkts) als auch Florian Münzer von der Seebühne Utting kurz nach Eingang eines anwaltlichen Schreibens gegenüber unserer Zeitung Stellung genommen haben, hat sich der Initiator bislang öffentlich nicht geäußert. Jetzt ergreift Kommunikationsberater Armin Sieber in Vertretung des Anwohners das Wort.

Zur Erinnerung: Sowohl Miene Gruber, dem Veranstalter des Summermarkts in Utting, den es seit 1995 im Summerpark gibt, als auch Florian Münzer ist Anfang des Jahres ein über 40-seitiges Anwaltsschreiben ins Haus geflattert, in dem eine einstweilige Verfügung gegen die Durchführung der beiden Veranstaltungen angedroht wird. Die Seebühne lockt seit 1997 Theaterbegeisterte ans Uttinger Seeufer, der Summermarkt wurde 1995 von der mittlerweile verstorbenen Christiane Graf als "Sommermarkt" ins Leben gerufen. Zwischenzeitlich hat Miene Gruber eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um Geld einzusammeln, dass ihm "einen langen Atem bei einem vermutlich langen Rechtsstreit" sichern soll.

