Vermiest eine Pappel die Lebensqualität im Gries in Utting?

Am liebsten Brennholz möchte ein Anwohner im Gries in Utting aus einer Pappel machen.

Plus Ein Anwohner im Gries in Utting beklagt sich über eine Pappel und fordert ihre Fällung. Wie der Gemeinderat entscheidet.

Von Dagmar Kübler

Förmlich an einen Sketch von Kabarettist Gerhard Polt fühlte man sich im Uttinger Gemeinderat beim Verlesen des Antrags eines Bürgers der Straße „Im Gries“ erinnert, der die Fällung von Pappeln am angrenzenden Bach-Grundstück forderte. Schimpfte Gerhard Polts Sketch-Figur, der Besitzer einer Mietskaserne mit ausbetoniertem Hof einst über den Baum als Umweltverschmutzer, bemängelt im Frühjahr den Blütenstaub, im Herbst das Laub und dazwischen die Scharen von Insekten, so ist einem Hausbesitzer im Gries die Pappelwolle ein Graus.

