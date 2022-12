Utting

12:06 Uhr

Welche Regeln im Uttinger Summerpark an Silvester gelten

Plus Im Summerpark in Utting ist viel verboten. Soll das auch in der Neujahrsnacht so sein? Allerdings: Wer soll die Einhaltung der Vorschriften überwachen?

Von Dagmar Kübler

Stille Nacht - auch an Silvester - im Summerpark: Auch heuer dürfen zum Jahreswechsel keine Feuerwerkskörper im Summerpark in Utting abgebrannt werden. War dies in den letzten beiden Jahren als Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie durch die Bundesregierung veranlasst, greift heuer die Satzung über die Benutzung des Summerparks, die die Gemeinde in der aktuellen Fassung 2017 erlassen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

