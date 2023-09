Utting

Wie geht es mit dem Summermarkt in Utting weiter?

Plus Zwei Jahre hatte Martin (Miene) Gruber das Marktrecht für den Summermarkt. Jetzt muss dieses Recht für die nächsten fünf Jahre neu vergeben werden.

Von Frauke Vangierdegom

Der Summermarkt im Summerpark in Utting ist längst zu einer Tradition geworden und wird jedes Jahr von vielen Gästen besucht. Vor zwei Jahren begann, nach dem Tod von Marktgründerin Christiane Graf, mit Martin (Miene) Gruber eine neue Ära. Denn die Gemeinde Utting beschloss, Gruber für zwei Jahre das Marktrecht am Summermarkt zu erteilen.

Diese zwei Jahre sind nun vergangen und Gruber hat sich für weitere fünf Jahre um das Marktrecht beworben. Das aber kann die Gemeinde Utting nicht einfach so auf den Marktbetreiber übertragen. Denn, so heißt es in der Beschlussvorlage für den Uttinger Gemeinderat: "Gemäß Gewerbeordnung handelt es sich beim Summermarkt um einen Jahrmarkt", bei dem Waren und Leistungen, anders als beispielsweise beim Christkindlmarkt keinem bestimmten Charakter folgen.

