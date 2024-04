Wo kann Platz für die Uttinger Verwaltung geschaffen werden?

Die Gemeinde Utting hat zwar derzeit kein Geld fürs Rathaus. Dennoch wird beschließt der Gemeinderat eine Machbarkeitsstudie. Die Verwaltung möchte schon mal Pläne in der Schublade haben.

Die Verwaltung wächst, das Rathausgebäude ist seit Langem zu klein und in Teilen veraltet. Schon einmal hat die Gemeinde Utting eine Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht. Damals ging es auch um die Frage, ob der alte Standort neben dem Summerpark beibehalten oder das Rathaus in das ehemalige VR-Bank-Gebäude in der Bahnhofstraße 31 verlagert werden soll. Dieses beherbergt nach einem gründlichen Umbau inzwischen den Bürgertreff sowie einen Kindergarten. Die Verwaltung bleibt an der Wiese zwischen Ammersee und Bahngleisen.

Jedoch stellt sich nach wie vor die Frage, ob das Bestandsgebäude aus- und umgebaut werden soll oder ein Neubau zu bevorzugen ist. Dazu fand bereits im Februar 2023 ein Workshop statt. Nun hat der Gemeinderat erneut eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Allerdings gab es dazu auch kritische Stimmen. Florian Hansch (SPD) mahnte an, dass die Gemeinde für diese Baumaßnahmen derzeit kein Geld habe und die Machbarkeitsstudie später veraltet sein könnte. Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG) plädierte jedoch dafür, fertige Pläne in der Schublade zu haben. So sei die Gemeinde handlungsfähig, wenn sich die Finanzlage verbessere und es passende Förderungen gäbe.

Die Städtebauförderung gibt Geld für die Machbarkeitsstudie fürs Rathaus in Utting

Mit Blick auf die Amtsperiode des derzeitigen Gemeinderates lehnte Matthias Hornsteiner (LWG) die Machbarkeitsstudie ab. Die Baumaßnahme sei bis 2026 nicht zu stemmen. Lisa Vogt (GAL) forderte, die Vorgaben für die Machbarkeitsstudie auf die wichtigsten Prioritäten als Ergebnis des Workshops zu beschränken.

Dem widersprachen einige Gemeinderatsmitglieder, die für eine weitsichtige, umfassende Planung warben. Ralf Stief (CSU) erinnerte daran, dass es im Fall eines Neubaus zwei Bauabschnitte gäbe, da die Verwaltung auch während des Baus weiterlaufen müsse. Über Details des Workshops wurde in der Sitzung nichts bekannt. Mit zwei Gegenstimmen wurde beschlossen, einen Fachplaner für die Machbarkeitsstudie zu suchen. Diese wird zu 60 Prozent aus der Städtebauförderung bezuschusst.

