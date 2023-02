Wo können in Utting Solarfelder errichtet werden?

Drei Standorte südlich von Utting sind für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Gespräch. Doch aus Sicht des Arten- und Landschaftsschutzes gibt es Bedenken.

Auf drei Flächen im Süden von Utting planen private Grundstücksbesitzer sowie die Gemeinde die Aufstellung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Bei einem Gebiet handelt es sich um eine ehemalige Deponie auf vorwiegend gemeindlichem Grund mit einer Gesamtfläche beiderseits der Straße Am Sulzfeld von 3,65 Hektar, das sich die Natur in den letzten Jahren in weiten Teilen zurückerobert hat. Das zweite Gebiet in Privatbesitz umfasst 2,3 Hektar und liegt am Triebweg westlich am Ortsausgang an der Straße Richtung Dießen, das dritte, kleiner als die anderen und ebenfalls in privater Hand, innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes in der Nähe des Streicherhofs am Dexenberg.

Die Untere Naturschutzbehörde hat die Flächen mittlerweile in Augenschein genommen, eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung steht jedoch noch aus, hieß es zum aktuellen Stand in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nach Einschätzung der Behörde können die Gebiete eins und zwei für die Erstellung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage nicht befürwortet werden. Besonders bei der Fläche am Sulzfeld seien "artenschutzrechtliche Konfliktsachverhalte in großem Umfang" zu erwarten. Lediglich die Grünfläche in Plangebiet drei wäre unter Artenschutzaspekten geeignet, jedoch sei eine Ausnahmeregelung erforderlich, da die Fläche in einem Landschaftsschutzgebiet liege.

Gemeinde Utting möchte zumindest Teile der ehemaligen Deponie für Photovoltaik nutzen

Da für eine Änderung des Flächennutzungsplans eine positive Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich ist, sah Bürgermeister Florian Hoffmann wenig Sinn darin, die Sache weiterzuverfolgen - anders jedoch Teile des Gemeinderats. Diese rechnen sich Chancen aus, zumindest Teile der ehemaligen Deponie für die Stromerzeugung nutzen zu können. Für die Gebiete eins und drei wird das Verfahren also weiterlaufen, nicht jedoch für Gebiet zwei.

Lesen Sie dazu auch