14:29 Uhr

Einbruch in ein Vereinsheim in Wartaweil

Durch ein zerschlagenes Fenster bricht ein Unbekannter in ein Wartaweiler Vereinsheim ein.

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag bricht ein Unbekannter in ein Wartaweiler Vereinsheim ein. Er zieht am Ende ohne Beute ab.

Im Zeitraum vom Donnerstag, 26. Januar, 20.15 Uhr, bis Freitag, 27. Januar, 15.20 Uhr, überstieg ein bislang unbekannter Täter den Zaun des in Wartaweil zwischen der Staatsstraße und dem Ammerseeufer gelegenen Vereinsgeländes der Wassersportabteilung des TSV Herrsching. Auf der Westseite des vorhandenen Vereinsgebäudes warf er nach Angaben der Polizei einen Stein durch das zweifach verglaste Fenster, griff durch das entstandene Loch, entriegelte den Fenstergriff und stieg in den Gemeinschaftsraum ein. Der Täter durchsuchte alle Räume und hebelte dabei auch im Obergeschoss drei versperrte Schranktüren auf. Täter verlässt den Tatort ohne Beute Nachdem der Täter nichts "Stehlenswertes" fand, verließ er den Tatort ohne Beute wieder über das Einstiegsfenster. Am Fenster und an den Türen entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Am Tatort konnten laut Polizeibericht mehrere Spuren gesichert werden, deren Auswertung derzeit noch andauert. Die Polizeiinspektion Herrsching bittet unter der Telefonnummer 08152/93020 um Hinweise. (AZ) Lesen Sie dazu auch Eching Betrunkener Verkehrsteilnehmer uriniert bei Eching mitten auf die Straße

