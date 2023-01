Aufmerksame Angestellte erwischen diebische Reinigungskräfte in Weilheim

Auf frischer Tat ertappen Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts in Weilheim eine Diebesbande und rufen die Polizei. Der Beuteschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Mitarbeitern eines örtlichen Bekleidungsgeschäftes in Weilheim war bereits seit längerer Zeit ein stetig anwachsender Fehlbestand im Sortiment aufgefallen. Am Donnerstagvormittag konnten die Angestellten des Geschäfts nach Angaben der Polizei in Weilheim drei Mitarbeiter einer Firma, welche mit der Reinigung der Geschäftsräume beauftragt ist, auf frischer Tat ertappen.

Die beiden Frauen im Alter von 66 und 72 Jahren sowie ein Mann im Alter von 33 Jahren hatten zahlreiche Artikel aus dem Sortiment genommen, die entsprechenden Etiketten entfernt und anschließend in einen unverfänglichen Abfallsack verpackt, um diesen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Anschluss zu "entsorgen".

Frau trägt mehrere Lagen gestohlener Kleidung am Körper

Die verständigten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Weilheim stellten bei Überprüfung fest, dass eine der beiden Frauen zudem mehrere Lagen gestohlener Kleidung am Körper trug. Alle drei wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Bei den sich anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnte laut Polizeibericht eine größere Warenmenge aufgefunden werden, welche dem geschädigten Modehaus zugeordnet werden konnte. Der Beuteschaden wurde vorläufig auf rund 15.000 Euro taxiert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei Tatverdächtigen aus dem Raum Weilheim nach Abschluss aller kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls von Diebstahl. (AZ)

