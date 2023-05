Beim Weilheimer Volksfest fliegen mehrfach die Fäuste

Nicht immer geht es auf einem Volksfest friedlich und fröhlich zu. In Weilheim zumindest hatte die Polizei am Donnerstagabend jede Menge zu tun.

Am Donnerstag ( Christi Himmelfahrt) kam es nach Angaben der Polizei in Weilheim am späten Abend auf dem Gelände des Volksfestes in Weilheim zu gleich mehreren Straftaten.

Zunächst täuschten ein 21-jähriger Peißenberger und ein 22-jähriger Weilheimer eine Schlägerei auf dem Gelände des Volksfestes vor. Durch die eingesetzten Beamten wurden gegen beide Beteiligte ein Platzverweis ausgesprochen, welchen sie zunächst nachkamen. Kurz darauf kam der 22-jährige Weilheimer jedoch wieder zurück und beleidigte die Polizeibeamten. Nachdem die Beamten die Identität des Mannes festgestellt hatten, erfolgte ein erneuter Platzverweis, welchem der Weilheimer jedoch nicht mehr nachkam. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde der Mann laut Polizeibericht dann in Gewahrsam genommen und sollte zur Polizeiinspektion Weilheim gebracht werden.

Polizeibeamte in Weilheim werden beleidigt und bedroht

Währenddessen kam der Peißenberger auch wieder zurück und versuchte die Ingewahrsamnahme durch Drohungen gegen die Polizisten zu verhindern. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten mit diversen Schimpfwörtern. Dies hatte zur Folge, dass der Peißenberger ebenfalls mit zur Polizeiinspektion Weilheim gebracht wurde und ebenfalls ein Zimmer in der Arrestzelle neben seines Freundes bezog. Am Freitagmorgen konnten beide nach Angaben der Polizei aus dem Gewahrsam entlassen werden.

Allerdings erwartet den Peißenberger erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter Nötigung und versuchter Gefangenenbefreiung.

Am selben Abend etwa zur gleichen Zeit gerieten ein 20-Jähriger und 24-jähriger Weilheimer auf dem Volksfest in Streit. Bei der anschließenden Rangelei wurde der 24 Jahre alte Mann leicht im Bereich der Lippe getroffen und verletzt. Um die Streithähne zu trennen, musste der 20-jährige Weilheimer durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Nach erfolgter polizeilicher Maßnahme und Erteilung eines Platzverweises wurde der 20-Jährige schließlich entlassen.

Schlägerei unter drei Volksfestbesucherinnen

Und noch einen Einsatz vermeldet die Polizei in Weilheim vom Vatertags-Abend auf dem Weilheimer Volksfest. Gegen 22.10 Uhr kam es dem Bericht zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter drei Besucherinnen. Eine 18-Jährige aus Weilheim schlug zunächst einer 22-Jährigen und anschließend einer 23-jährigen Weilheimerin in das Gesicht. Dadurch wurden die beiden Weilheimerinnen leicht verletzt. (AZ)