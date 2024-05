Der Bruder von Maiken Winter hungert fürs Klima

Eine Mahnwache erinnert in Weilheim an die Kampagne "Hungern bis ihr ehrlich seid". Daran beteiligt sich auch der Bruder der Raistinger ÖDP-Kommunalpolitikerin Maiken Winter.

Kürzlich ist vor dem Landratsamt in Weilheim eine spontane Mahnwache abgehalten worden, um Aufmerksamkeit für die Hungernden der Kampagne „Hungern bis ihr ehrlich seid!“ zu schaffen. An dem Klima-Hungerstreik nimmt auch der Bruder der Raistinger Gemeinde- und Kreisrätin Dr. Maiken Winter teil. Sie weist erneut darauf hin, dass die Klimakrise immer bedrohlichere Ausmaße annehme, Klimawissenschaftler warnten vor unmittelbar bevorstehenden, unumkehrbaren Kipp-Punkten, die das Überleben der menschlichen Zivilisation bedrohten.

Dennoch werde auch im Landkreis Weilheim-Schongau von einer „Meinung“ oder gar „Philosophie“ gesprochen, statt die wissenschaftlichen Fakten anzuerkennen, kritisiert Winter. Inkonsequentes Handeln spitze die Lage weiter zu. So stehe der Ausbau der B2 in direktem Widerspruch zu der Notwendigkeit, dass der Verkehr dringend von der Straße auf Schiene und Radwege verlegt werden müsse. Der Gegensatz von Wissen und Handeln ist eklatant und unverantwortlich.

Die Klima-Hungernden stellen eine Forderung an den Bundeskanzler

Die Kampagne „Hungern bis ihr ehrlich seid!“ fordere, dass Bundeskanzler Olaf Scholz drei Aussagen machen solle: Der Fortbestand der menschlichen Zivilisation sei durch die Klimakatastrophe extrem gefährdet. Der CO₂-Gehalt in der Luft sei viel zu hoch (0,42 Promille). Der Weltklimarat zeigt einen Weg, mit dem die Menschheit die beste Überlebenschance hat. Dieser Pfad hat einen Zielwert von 0,35 Promille (bis zum Jahr 2150). Wir müssten jetzt, wenn auch mit Jahren Verspätung, radikal umsteuern.

Auch Michael Winter, der Bruder der ÖDP-Kommunalpolitikerin Dr. Maiken Winter, hat sich dem Hungerstreik angeschlossen. Somit befänden sich inzwischen drei Menschen im unbegrenzten Hungerstreik für Klima-Ehrlichkeit. Winter meint dazu: „Ich sorge mich zutiefst um meinen Bruder. Gleichzeitig sorge ich mich um das Leben der beiden anderen Hungerstreikenden, um das Leben meiner Familie und Freunde und all der Milliarden von Menschen, die durch die Klimakatastrophe bedroht sind. Ich sorge mich um die Natur, die so wunderschön und so gefährdet ist. Jede Art, die ausstirbt, ist ein unwiederbringlicher Verlust von einmaliger Schönheit. Ich sorge mich über die Gleichgültigkeit, die Kurzsichtigkeit, den Egoismus, die Unehrlichkeit." (AZ)

Lesen Sie dazu auch