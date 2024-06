Die IHK-Geschäftstelle Weilheim hat eine neue Regionalreferentin

Jenny Christiani ist gelernte Sparkassenbetriebswirtin und setzt ihren Fokus auf Netzwerkarbeit in und für die Wirtschaft.

Jenny Christiani ist neue Regionalreferentin der Weilheimer Geschäftsstelle der IHK für München und Oberbayern. Dies teilt die IHK in einer Pressemitteilung mit. Zu ihren Aufgaben zählt die Betreuung der IHK-Regionalausschüsse Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Landsberg am Lech. In den vier Ausschüssen engagieren sich rund 70 Unternehmerinnen und Unternehmer ehrenamtlich für die Interessen der regionalen Wirtschaft.

Als Regionalreferentin ist Christiani Ansprechpartnerin der IHK-Geschäftsstelle Weilheim zu regionalen Projekten, Initiativen und Aufgaben sowie zu allen für die Region relevanten Themen wie zum Beispiel Digitalisierung, Fachkräftesicherung, Mobilität und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Wichtig ist Christiani die erfolgreiche Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Ehrenamt. „Von einem regelmäßigen Austausch auch über die Landkreisgrenzen hinweg profitieren wir alle. Auch die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den regionalen Wirtschaftsförderungen ist mir ein großes Anliegen“, betont die Regionalreferentin. Jenny Christiani ist in Weilheim zu Hause. Die gelernte Sparkassenbetriebswirtin war zuletzt bei der Sparkasse Oberland als Nachhaltigkeitsmanagerin tätig. (AZ)